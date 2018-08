Vilniaus apskrities policijos duomenimis, nelaimė apie 6 valandą ryte įvyko Vilniaus gatvėje šalia degalinės. Apsivertė Lenkijoje registruotas „Scania“ sunkvežimis. Įvykio metu žuvo krovininio automobilio vairuotojas. Ant kelio ir namo kieme išbyrėjo sunkvežimio vežtos anglys, todėl šioje vietoje pravažiuoti negali kiti sunkvežimiai. Policija organizuoja krovininio automobilio patraukimo darbus. Pasak vietos gyventojų, namas, kuris apgadintas per avariją, priklauso garsiam medicinos profesoriui, jame gyvena mediko brolis.











35 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.