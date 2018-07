Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, sekmadienį, apie 17.30 val., Palangoje, A. Mickevičiaus gatvėje, šeima, grįžusi į kotedžą, kuriame buvo apsistojusi, pamatė, kad, išlaužus lango rėmą, buvo patekta į vidų ir pasigedo pinigų bei daugelio daiktų. Visas nuostolis – 17 250 eurų.











