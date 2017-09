Kaip BNS informavo Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ūminių apsinuodijimų skyriaus vedėja Gabija Laubner, 65-erių moteris mirė sekmadienį, ligoninės reanimacijos skyriuje ji buvo gydyta apie savaitę. Įtariama, jog moteris suvalgė nuodingų smailiažvynių žvynabudėlių, supainiojusi jas su valgomomis skėtinėmis žvynabudėmis. Pasak G.Laubner, grybus kartu valgė ir kiti šeimos nariai, į ligoninę paguldytas ir sunkiai apsinuodijęs moters vyras, jis gydomas. „Šie grybai turi nuodo, kurio turi ir žalsvoji musmirė, t.y. amatoksino. Tai yra ne pirmas susirgimo atvejis ligoninėje - tai yra ketvirtas rimtas atvejis, bet pirmoji mirtis“, - BNS sakė G.Laubner. Anot jos, šiemet tai pirmasis mirties nuo grybų atvejis Lietuvoje.

G.Laubner sako, kad gydymą apsunkino tai, jog pacientė į medikus kreipėsi per vėlai - moteris, pajutusi pirmuosius apsinuodijimo simptomus, tris dienas dar gydėsi namuose pati. Pastarąjį kartą Vilniaus universitetinėje ligoninėje apsinuodijęs grybais žmogus mirė prieš 4-5 metus - tuomet į ligoninę pristatytas vyras buvo susilažinęs, jog suvalgys žalsvąją musmirę ir neapsinuodys. Šiuo metu kasdien į ligoninę kreipiasi 7-8 žmonės, pajutę apsinuodijimo simptomus nuo grybų, praneša BNS. G.Laubner pataria nevalgyti nepažįstamų grybų, ar tų, dėl kurių kyla bent menkiausia abejonė. „Jei jau prasidėjo simptomai, tokie kaip pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai, viduriavimas, reikia nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą“, - sakė medikė.











