Viename Kauno mikrorajone gyvenantys žmonės DELFI papasakojo apie juos supančią aplinką. Pasak gyventojų, ten, kur jie gyvena, yra net 4 „taškai“, kuriuose galima įsigyti kontrabandines cigaretes. Jie atviravo, kad gali tokių vietų būti ir daugiau.

Pasirodo, kad žmonės toleruoja kontrabandinių cigarečių platinimą dėl įvairių priežasčių.

Kalbinti gyventojai vienbalsiais sutinka, kad pirmoji priežastis ta, kad didelė dalis jų draugų, kaimynų ar net giminaičių naudojasi minimais „taškais“.

„Šiais laikais visi mes sunkiai gyvenam. Aš pats nerūkau, bet mano draugai, ta prasme, kaimynai, tai daro. Pasirodo, kad rajone (aut. past. – mikrorajone) kontrabandinės cigaretės yra tikrai pigesnės. Žmonės taupo“, - teigė minimo mikrorajono gyventojas Rimas (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Asociatyvi nuotr. © MKT

Be viso to, žmonės mano, kad jei papasakos policijai apie šią nusikalstamą veiklą bus skundikai. Jie teigė, kad netoleruoja tokio elgesio, dėl to ir tyli.

Anot Vytauto (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi), kuris rūko cigaretes, yra pikta, kad prekiautojai gyvena išties gerai ir važinėja naujausiais automobiliais, tačiau pripažįsta, kad be jų sunkiai išgyventų.

Didelę priklausomybę turintis vyras atviravo, kad per dieną surūko apie 2 pakelius cigarečių ir teigia, jog mesti negali. Pasak Vytauto, jam išties reikia turėti daug pinigų, kad rūkalus galėtų pirkti parduotuvėse.

„Daug pigiau yra apsipirkti pas kaimynus nei parduotuvėse. Dar konkurencija čia yra, daug vietų pardavinėja, tai ir cigaretės nuo to dar pigesnės būna“, - pasakodamas juokėsi vyras.

Asociatyvi nuotr. © DELFI / Erika Venckutė

Visgi, policija teigia, kad visuomenė vis labiau įsitraukia į tokių veikų užkardymą.

Anksčiau DELFI rašė, kad žmonės įvairiai praneša apie kontrabandinių cigarečių platinimą. Taip pat pasitaiko tokių situacijų, kad pateikta informacija būna melaginga arba pranešėjas taip stengiasi pašalinti konkurentą.

