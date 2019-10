Apdovanoti „metų sekliai“: geriausia metų byla pripažintas jungtinis Klaipėdos ir Šiaulių tyrimas

Šių iškilmių metu pagerbti ir 2019-ųjų „Metų sekliai“, kuriuos išrinko speciali policijos komisija ir DELFI skaitytojai.

Policijos departamentas „Metų seklį“ renka nuo 1993-iųjų. Nugalėtojui įteikiama simbolinė Šerloko Holmso pypkė. Jau daug metų geriausią seklį renka ir DELFI skaitytojai.

Išrinkti nugalėtojai

“Kiekvienais metais kriminalinės policijos pareigūnų profesionalumas auga ir nors nusikaltėliai yra tikrai išradingi, mūsų pareigūnai vis tik sugeba juos pergudrauti. Didžiuojuosi savo kolegomis, kurie negailėdami savo asmeninio laiko, pasišventę ir atsidavę tarnybai, išaiškina vis sudėtingesnes nusikaltimas veikas” - sako Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis.

Komisijos sprendimu, 2019 m. Metų seklio titulo nusipelnė ir Metų sekliu pripažintas Altautas Jokubauskas - Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Klaipėdos apskr. VPK) Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiasis tyrėjas. Šiandien Altautui įteikta simbolinė Šerloko Holmso pypkė.

Klaipėdos ir Šiaulių kriminalistai komisijai pristatė tyrimą, daugiaepizodinį tyrimą dėl Šiaulių ir Klaipėdos apskričių trijų organizuotų nusikalstamų grupuočių (ONG) veiklos. Pareigūnai nustatė, kad organizuotos grupės nariai per Vokietijos, Lenkijos bei Lietuvos valstybių sienas labai dideliais kiekiais į Lietuvą gabeno kanapes ir jas platino. Be to, pareigūnai gavo duomenų, kad Plungės ONG nariai ketino sušaudyti Šiauliuose gyvenantį, taip pat su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba narkotikais siejamą asmenį. Gaujos arsenale buvo šaunamieji ginklai, šaudmenys bei sprogmenys (granatos).

Tyrimo metu pavyko užkirsti kelią tolimesniam kruvinam gaujų karui. Grupuotėms suduoti stiprūs smūgiai, o viena iš jų visiškai likviduota.

Antrąją vietą užėmė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos (ENTV) atliktas tyrimas.

Tyrimo metu nustatyta, kad bendrovė turi nešvarių verslo reikalų su 21 mažmeninės prekybos įmone. Vilniečių bendrovė, didžiuliais kiekiais perkanti kiaulieną Lenkijoje, skerdieną Lentvaryje išpjausto, apdoroja ir parduoda įvairioms mažmeninėms įmonėms. Tyrimo duomenimis, bendrovė per metus realizuodavo neapskaitytos mėsos daugiau nei už milijoną eurų, o įtariamieji nuslėpdavo ne mažiau nei 200 tūkst. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių per metus. Įtarimai pareikšti 34 asmenims, organizavusiems nelegalų verslą ir talkinusiems plataus masto nusikalstamoje veikoje.

Trečios vietos nugalėtojais pripažintas Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrimas.

Pareigūnai, gavę informacijos, kad visoje Vakarų Lietuvoje savo produkcija – rūkytais mėsos gaminiais – prekiaujanti bendrovė slepia pajamas ir tokiu būdu išvengia dalies mokesčių. nustatyta, kad Tauragės rajone įsikūrusi įmonė per beveik pusantrų metų galimai neapskaitė ne mažiau kaip 200 tūkst. eurų pajamų ir išvengė ne mažiau kaip 42 tūkst. eurų mokesčių.

Bendrovė, kuriai vadovavo šeima (motina ir du jos sūnūs), pajamas nuslėpdavo dviem būdais: savo produkciją (dešras, kumpius ir pan.) parduodama mažmeninės prekybos įmonėms ir turgaus prekeiviams, be to, bendrovė ir pati savo produkciją pardavinėjo turgavietėse bei prie prekybos centrų „prisidengdama“ verslo liudijimais. Be to, įmonės direktoriaus gyvenamosiose patalpose kriminalistai aptiko kanapių auginimo laboratoriją.

DELFI apdovanojimas

Tradiciškai geriausią metų seklį rinko ir visuomenė. Bendradarbiaujant su naujienų portalų „Delfi“, buvo skelbiami visi tyrimai, o visuomenė išsirinko jai labiausia patikusį – t.y. Kauno apskrities policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (ONTV) ir Kauno apygardos prokuratūros prokurorų sunaikintą tarptautiniu mastu veikusią gaują, kuri užsienyje vogė prabangių markių automobilius.

Šiemet Metų seklio konkurse nedalyvavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro atlikti tyrimai, tačiau Lietuvos kriminalinės policijos biuras taip pat išrinko geriausią savo tyrimą.