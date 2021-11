Alytuje sulaikyti policijai puikiai žinomi nusikaltėliai: kratų metu rasta narkotikų, ginklų ir šaudmenų

Policija informavo, kad spalio antroje pusėje, į Alytuje, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, esantį lošimų automatų saloną, dėl muštynes sukėlusių lankytojų, skubėjo policijos pareigūnai. Atvykus į įvykio vietą, gyvenimas „virė“ sava vaga, o pretenzijų dėl sutrikdyto darbo ir viešosios tvarkos pažeidimo turėjo tik administracija.

Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, nustatyti įtariamieji, puikiai žinomi policijos pareigūnams. Visi trys iš Alytaus kilę vyrai (gim. 1982 m., 1983 m. ir 1997 m.) siejami su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis.

Lapkričio 11 d. buvo atliktos kratos, kurių metu pas du įtariamuosius rastos galimai narkotinės ar psichotropinės medžiagos, liaudyje dar vadinamos hašišas ir marihuana, taip pat svarstyklės, šaunamasis ginklas, keliolika vienetų šaudmenų.

Vieno iš įtariamųjų (gim. 1982 m.) kriminalinis gyvenimo aprašymas labai spalvingas – vyras puikiai žinomas policijai, už įvairius nusikaltimus (nužudymas, papirkimas, nesunkus sveikatos sutrikdymas, viešosios tvarkos pažeidimas, neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti) teistas 6 kartus. Be to šiam asmeniui buvo ne kartą taikytas anksčiau galiojęs LR Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas.

Antrasis vyras (gim. 1983 m.), kuriam dėl incidento pasilinksminimo vietoje buvo pareikšti įtarimai, dėl neteisėto laisvės atėmimo įvairių seksualinio ir smurtinio pobūdžio nusikaltimų - teistas užsienyje. Jam taip pat buvo taikytas anksčiau galiojęs LR Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas.

Jauniausias įtariamasis (gim. 1997 m.) anksčiau neteistas, tačiau policijai žinomas, kaip ir jo bendrams, jam taip pat buvo taikytas anksčiau galiojęs LR Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas.

Ikiteisminį tyrimą atlieka Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai.

Tyrimą kontroliuoja Kauno apygardos Alytaus apylinkės prokuratūra.