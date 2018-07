Kaip informavo Policijos departamentas, vyro kūnas rastas pirmadienį, apie 7 val. ryto Alytaus rajone, Eičiūnų kaimo laukuose. Lavonas buvo be išorinių smurto žymių, įtariama, kad vyrą mirtinai sužalojo elektra.











