Aiškėja žiaurios avarijos aplinkybės: sudegusio orlaivio viduje – žinomo piloto kūnas

Policijos departamentas pateikė daugiau informacijos: pirmadienį, apie 20 val. 8 min., Kauno r., šalia Via Baltikos kelio, ties Armaniškių k., nukrito ir užsidegė eksperimentinis ultralengvasis orlaivis „Bristell Nr. MG5“.

Teigiama, kad užgesinus kilusį gaisrą, orlaivio viduje buvo rasti stipriai apdegę, galimai vyro (gim. 1985 m.) ir vyro (gim. 1951 m.), kūnai.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.



Žuvo patyręs pilotas

Kauno aeroklubas pasidalino informacija, kad kraupioje lėktuvo avarijoje žuvo patyręs pilotas Vladimiras Nikonovas.

„Netoli Kauno vakarinio aplinkkelio, nukritus ultralengvam lėktuvui „Bristell“ žuvo pilotas Vladimiras Nikonovas.

Reiškiame gilią užuojautą Vladimiro Nikonovo šeimai, artimiesiems ir jį pažinojusiems kolegoms aviatoriams“, - rašoma Kauno arerodromo portale.

Avarija galėjo kilti dėl piloto kaltės

Aviacijos ekspertas Vidas Kaupelis teigia, kad tokių orlaivių avarijos dažniausiai įvyksta dėl trijų priežasčių: 1 – pasibaigus degalams; 2 – orlaivio gedimo; 3 – piloto klaidos.

Sprendžiant iš to, kad lėktuvas po avarijos užsiliepsnojo, leidžia daryti išvadą, jog bakuose buvo degalų. Anot eksperto, tokie lėktuvai yra ganėtinai modernūs ir retai genda, be to, orlaivis turi ir parašiutą. Todėl galima įtarti, kad nelaimė įvyko dėl piloto klaidos. Gali būti, kad lėktuvas skrido per žemai, dėl to parašiutas nespėjo išsiskleisti.

Vyrų licencijos galiojo

Delfi susisiekė su ultralengvųjų orlaivių pilotų federacijos prezidentu Povilu Kalinausku, jis pasakojo, kad abu vyrai turėjo galiojančias licencijas.

Teigiama, kad instruktorius V. Nikonovas buvo patyręs pilotas, jis buvęs akrobatas ir jau seniai skraidė orlaiviais. Anot P. Kalinausko, su instruktoriumi skridęs pilotas taip pat buvo patyręs, jau nebe naujokas.

Dėl ko galėjo įvykti nelaimė, Kalinauskas pasakyti negali, nes nežino. Teigiama, kad policija aiškinasi aplinkybes, turi būti įrašas, kurį praklausius paaiškės, kaip įvyko tragiška avarija.

Pamatė pravažiuojantis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyrius teigė, kad pravažiuojantis žmogus pranešė, jog matė, kaip toli laukuose nukrito lėktuvas, jis dega, daug dūmų.

Gavę pranešimą, ugniagesiai, medikai bei policijos pareigūnai nedelsiant išskubėjo į įvykio vietą.

Teigiama, kad į įvykio vietą išvyko trys ugniagesių autocisternos. PAGD duomenimis, lengvasis dvivietis orlaivis „BRM Aero Bristell“ buvo nukritęs ant žemės ir degė atvira liepsna. Gaisras buvo likviduotas 20.41 val.

Žuvo du vyrai

Delfi duomenimis, vienas vyriškis buvo instruktorius, kitas - pilotas, kuris turėjo ultra lengvojo lėktuvo licenciją.

Įvykio vietoje dirba gausios policijos pareigūnų pajėgos. Nuo kelio matomi specialiųjų tarnybų šviesų švyturėliai pritraukė daug prašalaičių. Pasirodo, kad nelaimė įvyko visai šalia gyvenamojo namo.