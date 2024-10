Aiškėja naujos detalės dėl Lenkijoje nužudyto lietuvio: policija sulaikė įtariamąjį, konfliktas kilo dėl pinigų

Tyrėjai išsiaiškino, kad trys vyrai, tarp kurių buvo ir auka tapęs Lietuvos pilietis, į incidento vietą atvyko norėdami atgauti 100 tūkst. zlotų (23,3 tūkst. eurų), kuriuos įtariamasis buvo iš jų pavogęs. To padaryti nepasisekė, be to, bandymas susigrąžinti pinigus baigėsi tragiškai – Lietuvos piliečio mirtimi.