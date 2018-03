Amonio salietros cecho sandėlio pagalbiniu darbininku dirbęs vyras buvo pirmą dieną po ligos grįžęs į darbą. Kolegos jį rado sukniubusį ties praėjimu pagalbinėse patalpose. Vyrui bandyta operatyviai suteikti pirmąją pagalbą, iškviesta bendrovėje budinti greitoji medicinos pagalba ir reanimobilis iš Jonavos. Atvykusiems medikams nepavyko vyro atgaivinti. Įvykio aplinkybes aiškinasi pareigūnai ir speciali bendrovėje sudaryta komisija. Galutines mirties priežastis nustatys teismo medicinos ekspertai ir tyrimą atliekančios institucijos. Miręs darbuotojas įmonėje dirbo 15 metų.











7 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.