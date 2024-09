Vilniuje sužeistas mažametis paspirtukininkas: važiavo dviese, be šalmų

Policijai buvo pranešta, kad Kovo 11-osios ir Moklyklos gatvių sankryžoje elektrinis paspirtukas rėžėsi į stulpą. Pranešėjas teigė, kad paauglys paspirtukininkas yra be sąmonės.

Į nelaimės vietą išskubėjo medikai ir policija. Atvykus medikams, nukentėjęs berniukas buvo sąmoningas, bet jam kraujavo nosis ir burna. Įtarus smegenų sutrenkimą, 13-metis nuvežtas į ligoninę. Be to jam prakirsta lūpa.

Nustatyta, kad paspirtuko galingumas didesnis nei 1 kW, tokį vairuoti galima nuo 14 metų. Be to abu paspirtukininkai važiavo be šalmų.