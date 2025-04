Vilniuje pavogtą motorolerį vairavęs nepilnametis paspruko nuo policijos

Balandžio 22 d., apie 16 val. 30 min., Vilniuje, Smalinės gatvėje, Kelių policijos skyriaus ekipažas pastebėjo motorolerį be valstybinio numerio ženklų. Transporto priemonę vairavo jaunuolis be apsauginio šalmo, kartu važiavęs keleivis taip pat buvo be šalmo.