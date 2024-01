Už svaiginančius „meilės“ laiškus – laisvės atėmimas 3 metams

Meilės tematika laiškai buvo rašomi vyrams, kurių nei vieno kaltinamoji nepažinojo. Be to, I. Užkurienė laiškuose paliko lūpdažių žymes, kad ,,meilės“ laiškai nesukeltų įtarimo įkalinimo įstaigos darbuotojams. Tačiau visi trys laiškai sukėlė įtarimą, nes lapai buvo storesni ir sunkesni nei įprastai, be to, liečiant jautėsi švelnus paviršius. Kaltinamoji kiekvienąkart pasirašydavo skirtingais vardais, tačiau rašysena buvo labai panaši.