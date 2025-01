Už korupciją nuteistam advokatui – žalos atlyginimas dėl marinimo badu areštinėje

Apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą pakeitė, nustatęs pažeidimus tik dėl maitinimo ieškovui neužtikrinimo ir per ilgos bylos nagrinėjimo teisme trukmės, todėl sumažino neturtinės žalos atlyginimą iki 1500 Eur ir nepriteisė turtinės žalos atlyginimo.

Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad buvo pažeista ieškovo teisė į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, taip pat neužtikrinta ieškovo teisė į tinkamą maitinimą, nes sulaikytas, o vėliau ir suimtas ieškovas nebuvo areštinėje maitinamas tris dienas. Tačiau ieškovui priteisė per mažą neturtinės žalos atlyginimą, neatsižvelgė į teismų praktikoje dėl panašios proceso trukmės priteisiamas sumas, nepakankamai įvertino labai ilgą proceso trukmę, teikė per didelę reikšmę ieškovo prisidėjimui prie proceso trukmės, neatsižvelgė į reikšmingas byloje nustatytas aplinkybes, kurios lėmė tinkamo maitinimo neužtikrinimą.