Sostinės naktiniame klube ir restorane – incidentai su neblaiviais policininkais

Apsaugos darbuotojas pareiškė, kad vyras suėmė jo ranką už riešo ir stipriai spaudė, todėl patyrė fizinį skausmą. Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad įtariamasis yra Vilniaus apskrities policijos specialistas. 1984 m. gimęs pareigūnas buvo ne tarnybos metu, be uniformos ir atsisakė pasitikrinti blaivumą. Jis tikino, kad 1981 m. gimęs apsaugininkas be jokios priežasties patempė jo ranką, todėl pajuto skausmą nugaroje. Be to, neaiškiomis aplinkybėmis dingo jo elektroninė cigaretė.