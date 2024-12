Savaitgalį liepsnos pasiglemžė žmogaus gyvybę

Šeštadienį, 16.20 val., Alytaus rajone, Butrimonių miestelyje, gaisras kilo gyvenamajame name. Atvykus ugniagesiams, name tvyrojo daug dūmų. Iš namo prieangio, apgesinę gaisrą, galimai dūmais apsinuodijusį gyventoją išvedė kaimynai. Po medikų apžiūros vyras išleistas į namus. Gaisre žuvo katinas. Išdegė apie 1 kv. m medinės perdangos virš krosnies, aprūko dviejų kambarių lubos ir sienos. Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.