Per naktį perimti 6 oro balionais skraidinti rūkalų kroviniai, sulaikyti 2 šalčininkiečiai

Iš viso šiemet jau perimti 156 oro balionais iš Baltarusijos skraidinti baltarusiškų rūkalų kroviniai, kuriuose buvo daugiau kaip 247 tūkst. pakelių cigarečių. Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 46, įtariama, su tokiu oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis. Tiek pat tokių su balionais atskraidintais kroviniais susijusių asmenų VSAT pareigūnai sulaikė ir per visus 2024 m. Pernai buvo perimti 226 panašūs kroviniai su daugiau kaip 257 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų.