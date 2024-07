Pažiro netikrų eurų lietus: mokėjo kino filmavimuose naudojamais pinigais

Pasak Klaipėdos apskrities VPK atstovės Astos Kažukauskienės, kai kurių eurų banknotai net pažymėti angliškais užrašais „movie money“ (filmo pinigai), „this is not legal“ (tai nelegalu), „for motion picture use only“ (skirtas naudoti tik kino filmams) ir panašiais.