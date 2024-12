Pasienio ruože – neblaivus beteisis zarasiškis su neregistruotu automobiliu

Pasienio ruože prie Latvijos sienos VSAT pareigūnų sustabdyto automobilio vairuotojas neturėjo nei asmens, nei transporto priemonės dokumentų, nei apskritai teisės vairuoti. Be to, automobilis buvo neįregistruotas ir be galiojančios techninės apžiūros. Ir tarsi to būtų maža: nustatyta, kad vairuotojas – girtas.