Pasienio miškuose aplink Druskininkus sulaikyti trys baltarusiškų rūkalų kontrabandininkai

Sulaikytas cigaretes ir jų nešiką pasieniečiai pristatė į Druskininkų užkardą ir apklausė. Dėl pakartotinio akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką jam pradėta administracinė teisena, lazdijiečio laukia 5 760–6 000 eurų bauda. Be to, jam teks atsakyti ir už tai, kad valstybės sienos apsaugos zonoje buvo be privalomo VSAT leidimo.