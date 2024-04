Pasieniečių Klaipėdoje sustabdytame automobilyje – per 6 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių

Apžiūrėję automobilį, pasieniečiai jo bagažinėje aptiko 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „Winston Blue“ be akcizo ženklų, 4 502 pakelius cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis ir po 1 pakelį „Rothmans Royals“, „MAC White Gold“ su ukrainietiška banderole ir be jos. Iš viso rasti 6 004 pakeliai cigarečių. Tokio krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 26 tūkst. eurų.