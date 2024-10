„Foxpay“ byloje – 7 įtariamieji, areštuotas 3 mln. eurų turtas: kai kurie nujautė, kas jų laukia, greičiausiai ruošėsi bėgti

2016 m. jis nuteistas net dėl 16 skirtingų sukčiavimo epizodų, o sumos, kurias įgijo ar bandė įgyti įvairiausiomis aferomis, siekia ir šimtus tūkstančių eurų. Be to, per kratas jo piniginėje rasta 19-a padirbtų 500 eurų banknotų. Vyras sukčiaudavo prisistatydamas solidžiu verslininku ir įsigydamas įvairiausius daiktus. Jam buvo skirta reali 4 metų laisvės atėmimo bausmė.