Nuteisti kauniečiai broliai Šeštakovai: mafijozai užverbuotus asmenis vertė vykdyti vagystes Švedijoje

Išnagrinėjęs šią itin sudėtingą baudžiamąją bylą teismas nustatė, kad keturi broliai Šeštakovai ir V. Vaišvilas susibūrė į organizuotą grupę ir 2013–2014 m. laikotarpiu aktyviai verbavo socialiai pažeidžiamus asmenis (dažniausiai po laisvės atėmimo bausmės atlikimo arba dar jiems būnant laisvės atlikimo vietoje – per ten bausmę atliekantį V. Vaišvilą) vykti į Švedijos Karalystę, ten juos apgyvendindavo nuomojamame name, naudojo psichinį ir fizinį poveikį, suskirstė grupėmis, suteikdavo priemones ir vertė vykdyti įvairaus pobūdžio turtinius nusikaltimus (daugiausia vagystės), daiktus slėpdavo ir per tarpininkus tolimųjų reisų vairuotojus gabendavo į Lietuvą, kur patys disponuodavo jais arba parduodavo.