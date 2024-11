Nupjauta plaštaka, nutraukta ranka, išmušta akis – nelaimės, kurių buvo galima išvengti

Sužalojo akį

Ši nelaimė įvyko, kai techninėse dirbtuvėse šaltkalvis bandė nuimti guolį nuo velenėlio. Velenėlį su guoliu vyras įstatė į spaustuvus. Guoliui nuimti naudojo atsuktuvą ir plaktuką. Įrėmęs į guolį atsuktuvą, darbuotojas kalė plaktuku per atsuktuvo rankeną. Bekalant guolio korpusas trūko, viduje buvęs šratukas iššoko, pataikė darbuotojui į akį ir sunkiai ją traumavo. Vyrui nustatyta kairės akies ragenos kiaurinė žaizda. Nustatyta, kad darbuotojas nebuvo instruktuotas, todėl pasirinko nesaugų guoliuko demontavimo būdą. Be to, nenaudojo jam duotų, privalomų naudoti apsauginių akinių.