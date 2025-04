Nuo policininkės sprukęs vairuotojas atkapstė jos pačios nuodėmes: bėglį vijosi neturėdama teisės vairuoti

Teismuose vilkiko vairuotojas ėmė ieškoti savo tiesos po to, kai buvo nubaustas, nes sustabdytas pareigūnų nevykdė jų reikalavimų. Vyras ne kartą išlipo iš savo transporto priemonės, nors jam buvo duotas aiškus nurodymas be leidimo neišlipti iš jos. Po įspėjimo, kad nevykdo policijos pareigūno teisėtų reikalavimų, įsėdo į savo transporto priemonę „Iveco“ ir nuvažiavo Diedalupės kaimo link. Švyturėlius ir garsinius signalus įjungę pareigūnai ėmė persekioti bėglį. Byloje užfiksuota, kad „buvo ne kartą duotas per garsiakalbį policijos pareigūnų teisėtas nurodymas – sustabdyti transporto priemonę, tačiau vairuotojas A. J. nepakluso teisėtiems pareigūnų reikalavimams, toliau šalinosi, jo transporto priemonė sustabdyta kelyje ties posūkiu į Skersabalių geležinkelio stotį, vairuotojas pasišalino į mišką, palikęs savo transporto priemonę“.