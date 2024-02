Nufilmuota kriminalistų operacija Vilniuje: pas įtariamuosius rastas didelis kiekis narkotikų ir tūkstančiai eurų

Tyrimo duomenimis, psichotropinės medžiagos buvo platinamos jų pirkimą derinant per populiarią internetinę susirašinėjimo programėlę, per kurią pastaruoju metu ir išplatinama didžioji dalis narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Dažnu atveju narkotikų pirkėjas net nepažįsta ir nėra matęs pardavėjo. Manoma, kad pirkėjas, pervedęs pinigus, užsakytą kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų randa jam per programėlę nurodytoje vietoje.