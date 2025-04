Namą Šiauliuose padegęs vyras nuteistas kalėti ir turės atlyginti per 201 tūkst. eurų žalos

Teisiamajame teismo posėdyje kaltinamasis Vidmantas V. nurodė, kad jis iki įvykio kelis kartus lankėsi pas pažįstamą, gyvenančią minėtame name. Ten ateidavo išgerti alkoholio. Jis nei patvirtino, nei paneigė, kad 2023 m. sausio 7 d. buvo daugiabučiame gyvenamajame name Šiauliuose. Kaltinamasis tikino, kad apie gaisrą daugiabučiame gyvenamajame name sužinojo per visuomenės informavimo priemones, kai atliko laisvės atėmimo bausmę už kitas nusikalstamas veikas.