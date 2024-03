Naktinis reidas Vilniuje: girto vairuotojo atsispaudimai ir Lietuvoje nepageidaujamas maisto kurjeris

Panašus likimas gresia ir „SAAB“, kurį Vilniaus kelių policijos skyriaus pareigūnai sustabdė V. Kudirkos g. Jo vairuotojas buvo blaivus, bet pakartotinai įkliuvo vairuodamas be teisių. Abi šias mašinas į saugojimo aikštelę išvežė vienas evakuatorius.

Dar vieno evakuatoriaus prireikė ten pat sustabdytam BMW . Jo vairuotojas net 39 kartus baustas už įvairiausius administracinius nusižengimus ir ne vieną kartą sulaikytas, vairuojantis be teisių. Šį kartą su mašina gali tekti išsiskirti visam laikui.

Per reidą vairuotojo pažymėjimo neteko ir „VW Pasat“ vairuotojas, įpūtęs 0,69 prom. Nemažą baudą teks sumokėti dviratininkui, įpūtusiam 0,74 prom. Iš viso per Vilniaus kelių policijos reidą nuo vairavimo nušalinti 3 girti ir 7 vairuotojai be teisių.