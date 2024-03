Medininkų kelio poste muitininkai sulaikė pirmąjį automobilį su rusiškais registracijos numeriais

Taigi, nuo 2024 m. kovo 11 d. Rusijoje registruoti automobiliai negali būti Lietuvos teritorijoje arba iki to laiko turi būti perregistruoti – įformintas jų importas ir užregistruoti „Regitroje“.

Išimtis taikyta Rusijos piliečiams, vykstantiems tranzitu į Rusijos Kaliningrado sritį arba iš jos su supaprastinto tranzito dokumentu (STD). Tačiau toks tranzitas per Lietuvos teritoriją negali trukti ilgiau kaip 24 valandas, be to, vykstant tranzitu transporto priemonėje turi vykti ir jos savininkas. Nesant automobilyje savininko – transporto priemonė neįleidžiama į Lietuvos teritoriją.