Kontrabandos karas Lietuvos pasieniuose: Lukašenkos režimas daro stipriausią spaudimą

2023 m. vasarį siekiant pažaboti geležinkeliu iš Baltarusijos gabentą kontrabandą buvo sustabdytas Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punkto (PKP) darbas. Nuo tol krovininiai traukiniai iš Baltarusijos vyksta tik per Kenos PKP, kuriame veikia rentgeno kontrolės sistema. Vien 2022 m. pasieniečiai sulaikė beveik 3 mln. pakelių cigarečių, į Lietuvą atgabentų per Stasylas, o užpernai iki punkto uždarymo – 240 tūkst. pakelių. Anksčiau nelegalius rūkalus iš Baltarusijos būdavo dažnai bandoma gabenti per kelių PKP. 2023 m. rugpjūčio 18 d. Lietuva uždarė pasienyje su Baltarusija veikusius Šumsko ir Tverečiaus PKP, o pernai nuo kovo 1 d. – Lavoriškių ir Raigardo PKP. Kontrabandos gabenimas šiais keliais, kaip ir per Stasylų PKP, nutrūko, todėl toks veiksmas turėjo teigiamos įtakos mažinant nelegalios produkcijos patekimą per Lietuvos kontroliuojamą ES išorės sieną. Per PKP atgabentų ir pasieniečių sulaikytų rūkalų kiekis krito drastiškai: nuo 1,1 mln. pakelių 2023 m. iki 9 tūkst. pakelių 2024 m. Šis skaičius 2024 m. sudarė 0,7 proc. visų VSAT sulaikytų cigarečių, o 2023 m. siekė net 53,6 proc.