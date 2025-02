Klaipėdoje sulaikyti kokaino platintojai

Abu įtariamieji teisėsaugai gerai žinomi. Sulaikytas bėglys jau teistas už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais ar šaudmenimis, neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti. Be to KPONTV pareigūnų atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl 2024 m. gegužės mėn. Klaipėdos miesto centre vykusių muštynių, per kurias buvo panaudas peilis bei metalinė lazda tam pačiam vyrui pateiktas įtarimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.