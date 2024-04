Klaipėdietis kaltinamas šaudęs į langus ir laikęs narkotikus

Be to, klaipėdietis dar kaltinamas, kad daugiabučio gyvenamojo namo rūsyje laikė 143,549 g kanapių ir 24,665 g kokaino. Šalia to paties sandėliuko, bendro naudojimo koridoriuje, už rūsio durų policijos pareigūnai per kratą rado dar 30,243 g kokaino. Įtariama, kad narkotikai buvo skirti platinti.