Klaipėdietis bus teisiamas dėl šuns padaryto sužalojimo mažametei – subjaurojo veidą nepataisomai

Teismas praneša, kad kaltinamajam pareikštas kaltinimas dėl to, kad jis, būdamas Europos aviganio mišrūno savininkas, pažeisdamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus, elgdamasis neatsargiai, nuosavo namo teritorijoje, turėdamas pareigą užtikrinti, kad jo laikomas šuo nekeltų pavojaus kitiems aplinkui esantiems asmenims, ypač mažamečiams vaikams, šios pareigos neužtikrino, elgėsi neatsakingai ir nerūpestingai, t. y. šunį laikė nepririštą, be antsnukio ir be priežiūros kieme, dėl ko šis užpuolė, apkandžiojo ir nepataisomai subjaurojo pavėsinėje sėdėjusios mažametės veidą.