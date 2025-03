Kauno rajone sulaikyti estas ir lietuvis, kraunantys kontrabandines cigaretes

Toliau tęsdami tyrimą, vilniečio namuose ir garaže pasieniečiai atliko kratas. Ten jie aptiko 8 596 pakelius cigarečių „Winston Blue“, „Marlboro“, „Minsk Superslims“, „Queen Menthol“, „Minsk Capital QS“ ir „NZ Gold“. Vieni rūkalai buvo be akcizo ženklų, kiti – su baltarusiškomis banderolėmis. Be to, pareigūnai rado ir paėmė 19,8 tūkst. eurų grynaisiais, kurie gali būti gauti iš nelegalios veiklos.