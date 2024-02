Grikiuose iš Rusijos buvo paslėpta didelė cigarečių kontrabanda

Vairuotojas deklaravo tranzitu per Lietuvą į Lenkiją ketinantis gabenti 20 tonų rusiškų grikių krovinį, bet muitinės pareigūnai nusprendė patikrinti mašiną rentgeno kontrolės sistema. Per patikrinimą kilo įtarimų, kad maišuose su grikiais gali būti paslėptos cigaretės, todėl prireikė detalios fizinės patikros. Tuomet ir paaiškėjo, kad tarp grikių maišuose buvo pilna cigarečių „Jin Ling“ ir „Rominta“ pakelių be banderolių.