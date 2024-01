Girtų vairuotojų avarijos liudytojams kelia nuostabą, o nukentėjusiesiems – stresą

Apsvaigusio vyro nesustabdė net tai, kad BMW 530 buvo be privalomosios techninės apžiūros. Kaimiškosiose vietovėse – tai dažnai pasitaikantis reiškinys: iš pradžių - išgertuvės, po to - girtų ir neturinčių teisės vairuoti ar ją praradusių pasivažinėjimai po kaimą automobiliais, kurie yra neregistruoti ir be privalomosios techninės apžiūros. Mažeikiškiui už šiuos eismo taisyklių pažeidimus buvo pradėta administracinė teisena. Jis metams prarado teisę vairuoti ir turėjo sumokėti 1100 eurų baudą.