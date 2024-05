Atvira buvusio narkotikų prekiautojo internete išpažintis: prekyba tokia masiška, kad vis dažniau įsitraukia net jaunos moterys

– Gali būti šimtai tūkstančių per mėnesį. Bet jie to nerodo Lietuvoje. Jiems nieko nereikia pirkti savo vardu. Atsiskaito bitkoinais. Yra, kurie rodė ir kvailai elgėsi. Berods buvo „lemas“ (milijonas) su viršum per mėnesį. Jeigu tu tenai esi – tai jau yra pasaulinis tinklas. Pavyzdžiui, toje pačioje Anglijoje taip nėra. Tenai vis dar sėkmingai ir atvirai prekiauja „koksu“, „žole“. Tiesiog iš rankų.

– Bet informacinių technologijų žinovai tvirtina, kad „Telegramas“ – vienas nepatikimiausių ryšių. Kalbama, kad čia galima greitai susekti nelegalia veikla užsiimančius žmones. Ar tiesa?

– Pareigūnai to nenulauš. Gali susekti, surinkti informaciją. Taip, nulauši, bet reikia informacijos pateikimo. Ką jie pagauna, tėra vienetai. Faktiškai užtenka turėti informacijos apie grupę, tada gali juos sekti. Dabar negali jau taip laisvai pirkti dokumentų. Kriptovaliutos pirkimas kartais irgi stringa. Žinau, kad bitkoino negali nusipirkti be asmens paso. Be to, bitkoinas – neapsimoka, nes jis ilgai eina.