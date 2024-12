Alytaus kalėjime kaliniai vertė nuteistuosius įkalbėti mylimas moteris atnešti narkotikų

Nuteistasis R. C., būdamas pataisos namuose, padėjo organizuoti labai didelio kiekio narkotinių medžiagų įgijimą. Sutuoktinė jam per ilgalaikį pasimatymą metu turėjo perduoti 12 pleistrų su fentaniliu. Pleistrus su kvaišalais R. C. sutuoktinei per mobilųjį laiškininką siuntė vienas Kauno rajono gyventojas, jis šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę užsienyje. Šis siuntinys tikslo nepasiekė, nes buvo sulaikytas Kalėjimų tarnybos pareigūnų.