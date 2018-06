„Jiems neužtenka pinigų, jiems reikia dėmesio“, – vieno slapta pareigūnų užfiksuoto pokalbio metu pareiškė dabar dėl prekybos poveikiu ir papirkimo teisiamas koncerno viceprezidento pareigas ėjęs Raimondas Kurlianskis.

„Dėmesio“ arba, kaip vėliau per apklausas prokuratūroje teisinosi kai kurie politikai, „objektyvaus informacijos pateikimo“ koncerno valdomuose televizijos kanaluose ieškojo ne tik Liberalų Sąjūdžio ir Darbo partijos vadovybė – susitikimuose su įvairiais politikais ir verslininkais ar įtakingais visuomenės veikėjais R. Kurlianskis mėgdavo pasigirti, kad įtakingą koncerną taip pat domina koservatoriai ir socialdemokratai. Ne tik domina – su jais taip pat palaikė ryšius.

„R. Kurlianskis man ne kartą minėjo, kad tiek Liberalų Sąjūdis, tiek Lietuvos konservatoriai – krikščionys demokratai“ („Tėvynės Sąjunga“) yra koncerno remiamos ir jam draugiškos politinės partijos“, – per apklausą prokuratūroje prisipažino dabar jau buvęs Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkas, europarlamentaro Antano Guogos finansus tvarkantis mokesčių konsultantas Modestas Kaseliauskas. Jis sakė, kad po Seimo rinkimų R. Kurlianskis ketino jį „padaryti“ ūkio arba finansų viceministru.

Kad tokių ryšių su konservatoriais būta, patvirtina istorija, dėl kurios praėjusią savaitę iš partijos buvo pašalintas ilgametis konservatorius Mantas Adomėnas – per apklausą prokuratūroje jis prisipažino, kad koncerno „MG Baltic“ prašymu bandė pakenkti į partijos pirmininko postą pretendavusiam dabartiniam pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui.

Ministras „nešoka ant bankės“, nes reikia pinigų

DELFI paviešinus M. Adomėno prisipažinimą, politikas nutarė išsižadėti savo žodžių prokuratūroje ir aiškino, kad tapo trumparegiško mąstymo ir tendencingų interpretacijų auka. Panašios taktikos šiek tiek anksčiau laikėsi ir kiti su koncernu ryšius palaikę įtakingi valstybės asmenys – VMI viršininko kėdėje M. Kaseliauską pakeitęs socialdemokrato Broniaus Bradausko sūnus Dainoras Bradauskas taip pat garsiai šaukė, jog norima su juo susidoroti, kai Finansų ministerija pradėjo tyrimą dėl nederamų santykių su „MG Baltic“ viceprezidentu R. Kurlianskiu.

Maža to, D. Bradauskas net bandė stoti į kitą barikadų pusę – žurnalistams skundėsi, kad iš koncerno patyrė spaudimą ir esą apie tai buvo informavęs tuometį finansų ministrą socialdemokratą Rimantą Šadžių, kuris dabar yra ypatingai svarbus asmuo – Europos Audito Rūmuose kontroliuoja, ar Europos Sąjungoje lėšos renkamos ir naudojamos tinkamai.

O R. Šadžius stojo ginti D. Bradausko: „Spaudė jį visada ir mane spaudė visada – ministro ir VMI vadovo darbas yra nuolatinis spaudimas, komforto sąlygomis nei viena institucija nedirba.“

Tačiau specialiųjų tarnybų pareigūnų slapta įrašyti pokalbiai atskleidžia, kad R. Šadžius paskubėjo gindamas D. Bradauską – jo ir R. Kurlianskio pokalbiuose nemažai dėmesio skiriama ir pačiam tuomečiui ministrui. Ir net ne iš teigiamos pusės – esą R. Šadžius buvo tas, kuris „nešoka ant bankės“, nes ir jam „pinigų reikia“.

Įtakingam socialdemokrato sūnui VMI vadovo kėdė buvo patikėta dar 2015 m. balandį, o jau rugpjūčio 28 d. Valstybės saugumo departamento (VSD) žvalgybininkai sostinės restorane „La Cave“ užfiksavo D. Bradausko susitikimą su R. Kurlianskiu. Ir tai tikrai nebuvo pirmasis tuo metu įtakingo valstybės tarnautojo susitikimas su stambaus verslo atstovu – iš pokalbio aišku, kad vyrai ir anksčiau ne kartą buvo susitikę ir neformaliai bendravo.

Šio slapta įrašyto pokalbio metu D. Bradauskas pateikė informaciją apie ne tik VMI atliekamus tyrimus – esą tikrinama tuo metu įtakingo liberalo A. Guogos veikla, bet su šiuo tyrimu yra susijęs ir R. Kurlianskiui artimas ir koncerno žiniasklaidoje dažnai teigiamai nušviečiamas Eligijus Masiulis.

„Kažkokiam epizode Masiulis su Guoga praeidinėja, žinai, – sakė D. Bradauskas. – Kažkur tai ten. Ne pas mus, o kažkur biškį kitur. Supranti, ir kad ten neva tai prieš Naujus Metus gali būti kažkokių tai ten... Tai Guoga manęs paklausė, ar jūs ką nors turit, žinai. Bet ten kažkaip pricepom eina Masiulis, kažkaip tai. Supranti, tai ir esu Antaną (Guogą – DELFI) įspėjęs, bet tai, supranti, kad ir greičiausiai gali būt jie kažką per Masiulį pasakė, supranti.“

Apie E. Masiulį, kuriam koncernas jau matavo premjero kėdę, prabilęs D. Bradauskas prašė R. Kurlianskio tarpininkauti – užtarti kokį gerą žodį, nes jis jau yra susitaręs su juo susitikti pasikalbėti ir nenori, kad „žmogus būtų įsitempęs“.

Pirmi susitikimai su politikais – svarbiausi

„Ačiū, gerai, kad šitą temą pakėlei, – VMI vadovui dėkoja R. Kurlianskis ir pažada, jog prieš E. Masiulį užtars gerą žodį. Ir tada pradeda kalbėti apie bendrus reikalus: – O šiaip tai turėk galvoj, mudu su Darium (Mockus, vienintelis koncerno „MG Baltic“ akcininkas – DELFI) planuojam per rugsėjį, spalį susikurti visą rinkiminį sekančių metų požiūrį, ta prasme. Ir tie pirmi pokalbiai su centriniais ar partijų žmonėm yra pakankamai svarbūs. Tai tu gerai pagalvok, kur sakykim, tavo personalijai galbūt yra, nu ne tokie geri santykiai, ar nėra santykių, ta prasme. Tai mes tiesiog į tą savo paketą... Tiesiog įdėsim, ta prasme. Nes mes paprastai jau an... An... Turbūt trečią kartą įdėsim, pavyzdžiui, Dailydką (Stasys, ilgametis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius – DELFI), kokį žinai. Ne naujena, ta prasme, įdedam, kad mums svarbu, kad šitas žmogus būtų čia. Tą turėk galvoj. Tai tu gerai pagalvok, kiek tokių gali būt, nes kažkur tu turi, kažkur neturi, ta prasme.“

D. Bradauskas neslepia, kad R. Kurlianskio pasiūlymą suprato ir pareiškia, jog jau iš karto gali atsakyti – Liberalų Sąjūdyje jis turi daug pažįstamų ir „kaip sakoma, in general, „su konservais irgi yra neutralu“, nors šie dėl jo tėvo ir „gali sau piarą daryt“, o su socialdemokratais jokių problemų nėra. O kai R. Kurlianskis pasidomėjo, kokie jo santykiai su darbiečiais, D. Bradauskas nurodo, kad tiek juos, tiek „paksistus“ jis „dabar biškį už konkolų paėmęs“.

„Sakykim, tokie darbiečiai, kap pasakyt... – tęsė D. Bradauskas. – Kalbėjau su Šadžium (Rimantas, tuometis finansų ministras – DELFI), tai Šadžius, tai jis pergyvena dėl tų darbiečių, nes Mazuronis (Valentinas, tuometis Darbo partijos pirmininkas – DELFI) nu, tipo, lipa ant bačkos ir jie gali nusiraut kažką tai. Gali neblogai nusiraut. Jie gali turėt, nu bent jau ne prasčiau, kaip dabar turi, sakykim.“

Kad po daugybę metų trukusio teismo proceso atsigauna Darbo partija, pritarė ir R. Kurlianskis, kuris buvo įsikinęs, jog 2016-2020 m. Seimo rinkimuose darbiečiai pasirodys sėkmingai ir „paketą turės“.

„Jo, jo, jie savo turės, – antrina D. Bradauskas. – Tai dabar su jais, aš ten juos, nu, biškį masažuoju, žinai ten. Bet, žinai, aš ten buvau susitikęs su Baltraitiene (Virginija, tuometė darbiečių deleguota žemės ūkio ministrė – DELFI), mes ten, žinai... Taip konstruktyviai pabendravom ten. Nu kas yra ten – Paulauskas (Artūras, buvęs Seimo narys – DELFI), Mazuronis, nu jie ten, žinai, tokie...“

Tuo metu R. Kurlianskis pareiškia, kad koncerno „pagrindinis draugas, kontaktas, viską sureguliuojantis yra Vytukas Gapšys“, tačiau D. Bradauskas patikina, kad ši partija yra per silpna ir jis darbiečių „per daug kaip ir nebijo“.

„Mh, supratau, – nustemba R. Kurlianskis. – Nu bet, pokalbis, sakykim, ar su Vytu (Gapšiu – DELFI) ir Vytia (Viktoras Uspaskichas, Darbo partijos įkūrėjas – DELFI), mes įsidėsim, tą dabar... Nu jo, pasakysim, pasakysim, nebijok. Nebijok, pasakysim.“

„Nu tai, ta prasme, žinai, jeigu ten kažką gero pasakys, aš visada dėkingas, žinai“, – D. Bradauskas prasitaria, kad kaip tik šiuo metu VMI atliekamas V. Uspaskicho patikrinimas ir jis „pareina ne per politinę liniją, bet praeina per, grynai turtingųjų sąrašus“. Be to, VMI vadovas prisipažįsta, kad savo pavaldiniams davė nurodymą labai griežtai nežiūrėti į šį reikalą: „Esu pasakęs chebrai taip: sakau, fanatizmo nereikia.“

R. Kurlianskis: uždrausiu D. Mockui bendrauti su R. Paksu

Ir tada R. Kurlianskis su D. Bradausku vėl kalbasi apie partiją „Tvarka ir teisingumas“, su kurios pirmininku, anot R. Kurlianskio, bendrauja pats koncerno prezidentas D. Mockus. „Bet aš laikau, kad tai – mėšlo krūva vis tiek“, – prisipažįsta „MG Baltic“ viceprezidentas.

„Jo, jo, reiškias, kas yra, tai aš Komskį (Kęstas, tuometis „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos Seime narys – DELFI) esu taip... asmeninėn kontrolėn paėmęs ir ten gali būti vaizdų su juo, nežinau, kaip baigsis, bet ten gali būt vaizdų“, – pareiškia VMI viršininkas.

Tokia žinia R. Kurlianskiui patinka: „Visada miela, malonu“. O D. Bradauskas toliau tęsia pasakojimą apie tvarkiečius: „Žemaitaitis (Remigijus, „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos narys – DELFI), tai nu, žinai, ten vienas, tas pats Šadžius man užsiminė, nu gal čia žmogus klaidą padarė, žinai, gal tą, aną, nu tai... Tai radom tą klaidą, jis pasitaisė tą klaidą. Tai kaip ten ir uždarytas klausimas, bet Žemaitaičiui čia yra gera pamoka. Už ilgą liežuvį. Nes jis visą laiką man cherindavo visus įstatymus, žinai, tuos reikalingus prastūmimus. Nu, pats supranti, nu bliamba, yra Europos direktyvos, yra CRF'as tas, žinai, tas bendras yra tas. Mes vienaip ar kitaip prie jo turim jungtis. Tai laiko klausimas. O jis išlipa, žinai, pats būdamas toks pusnuogis, žinai, kaip sakoma, obuolių vagis, kaip aš vadinu. Ir jis rėkia: aš nepasitikiu Mokesčių inspekcija, čia vat, ką jie daro. Nu, tai mes jam biškį ir parodėm, kad mes esam labai objektyvūs. Nu, tai, žinai, kad jis, žinai, ir, beje, nieko nepritempinėjom, padarėm tiesiog rizikos vertinimą visų.“

Savo nuomonę apie R. Žemaitaitį turėjo ir R. Kurlianskis, kuris pateikė savo vertinimą apie visą 2012-2016 m. kadencijos Seimą: „Ne, tai yra tokių, žinai, kur, nu, tiesiog nevertini, nes sarmata net vertinti. Kaip pavas... Ai, visą pavasarinę sesiją, reiškia, stūmėm su kolega kitu Nerijum Eidukevičium (tuometis „Kauno tiltų“ valdybos pirmininkas – DELFI), Utenos plentą. „PPP“ (viešosios partnerystės projektas – DELFI), tai ... (necenzūrinis žodis – DELFI) – paskutinis balsavimas. Stovi Ekonomikos komitete Žemaitaitis, nu ... (necenzūrinis žodis – DELFI), galvoju, neisiu ir neleisiu Mockui, neprašysiu, Mockui neleisiu šnekėti su Paksu. Nu, ... (necenzūriniai žodžiai – DELFI), kažkaip man sarmata. Nu jo, ant rudens (Seimo sesiją – DELFI) nuėjo, bet iš principo, ai, galvoju, žinai, nekyla ranka, nors ir ką.“

Chamai, kurie užlipa ant galvos ir susireikšmina

„Nu, kad kažkaip su tais marginalais, – koncerno viceprezidentui pritaria D. Bradauskas. – Man skudėsi šitas gi kaip... Ne, ten tokį chamą paleisk, tai jis ten tau užlips ant galvos ir jis ten nebesižinos, kas jam yra.“

„Ir paskui jau susireikšmina“, – nepatenkintai priduria R. Kurlianskis. Ir užveda kalbą apie A. Guogą – abu sutaria, kad europarlamentaras yra „neblogas vyras“, kultūringas ir „nenaglas“.

„Nu, mes ten turim atskirą keisą visada su liberalais, – net nebando slėpti R. Kurlianskis. – Į teliką atneš... Vieną teliką atnešė du šimtus tūkstančių net neprašytas. Nu, jis ten, aišku, gavo, ta prasme, gavo savo ten akcijų, dar kažko.“

Ir čia pat R. Kurlianskis užsimena, kad geriau būtų, jog liberalai su A. Guoga neišsiskirtų: „Nereikia, kad liberalai su juo išsidraskytų, ar jis su liberalais, nes susilpnės – jis neturės ateities, ta prasme, ir tie bus silpnesni.“

„Aišku, nereikia, – pritaria D. Bradauskas. – Čia jis, jis tai dabar labai prideda jiems, iš tikrųjų. Nes jis yra, nu jis toks labai patrauklus vyras. Tai sakau, aš su juo pabendravau, man labai patiko. Jis turi tokią, žinai... Turi tą, tokią charizmą. Turi šarmo, žinai, tokio. Jis, jis, jis ateitį gali turėt. Net mano tėvas (B. Bradauskas – DELFI) gyrė Guogą labai, normalus, sakė. Sakė, normalus Guoga, labai normalus.“

O po to vyrai aptarinėja stambiąsias Lietuvos verslo grupes, kol D. Bradauskas prisipažįsta, kad dabar, kai liko vos metai iki Seimo rinkimų, visi verslininkai gali būti ramūs – valdžia juos paliks ramybėje.

„Rinkimai artėja, tai savaime suprantama, kad nu „Periskopas“, nu Šadžius, nieks nešoks ant bankės niekam, – sako tuometis VMI vadovas. – Pinigų reikia rinkimams.“

Bet su tokia pozicija nelabai sutinka versle didelę patirtį turintis ir visko matęs R. Kurlianskis: „Nu šiaip, šiaip, šiaip, turbūt, žinai. Ta prasme, nu, šoks, nešoks... Nes šoks, vis tiek. Reikia dėmesio... Tai aišku. Jiems neužtenka pinigų. Jo, pinigų reikia, ta prasme.“

„Taigi, Raimi, pagrindinis dalykas, dėl ko ir nešoks, – sako D. Bradauskas. – Jie dabar norės būt geri visiem. Vienas dalykas – ir pinigų reikia, kitas – reikia ir palaikymo. Nes rinkimai yra toks dalykas... Nuo stambiųjų regionuose ypatingai daug kas priklauso.“

D. Bradauskas: sutirštinau spalvas

Šis ir kiti pareigūnų užfiksuoti pokalbiai vėliau kaip reikiant pakišo koją D. Bradauskui – aukštas pareigas ėjusiam valstybės tarnautojui teko atsisveikinti su darbu VMI. O iškviestas į prokuratūrą jis ėmė aiškinti, jog nieko blogo nepadarė, kad bendravo su R. Kurlianskiu – juk šį pažįsta dar nuo studijų laikų. Be to, jis pažymėjo, kad su R. Kurlianskiu bendravo ir kaip su vienu iš žiniasklaidos atstovų – buvo atsakingas už daugelį visuomenės informavimo priemonių.

„Kai R. Kurlianskis gyrėsi kontaktais su politikais, paminėjau, jog ir pats turiu gerus santykius su liberalais ir konservatoriais, – išklausęs pareigūnų užfiksuotą pokalbį teisinosi D. Bradauskas. – Tai pasakydamas R. Kurlianskiui daviau suprasti, kad ir aš bendrauju su politikais ir man kažkokio atskiro palaikymo nereikia. Tačiau kalbėdamas apie Žemaitaitį pokalbį sutirštinau – šio politiko nepažįstu.“

Buvęs VMI vadovas negalėjo paaiškinti, kodėl įtakingas koncerno atstovas su juo kalbėjosi apie valstybinius projektus, artėjančius rinkimus, su jais susijusius „rinkiminius paketus“ ir A. Guogą – esą R. Kurlianskis kalbėjo, o jis tik klausė.

Kliūtis – Seimo Sveikatos komitete

Apie bendravimą su R. Kurlianskiu prokurorams nelabai buvo linkęs kalbėti ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektorius Remigijus Žaliūnas, kuriam koncerno viceprezidentas buvo prasitaręs, jog verslas rems keturias partijas – liberalus, konservatorius, socialdemokratus ir darbiečius. Šio pokalbio metu R. Kurlianskis kalbėjo apie „pilkąją ir tamsiąją zonas“, kuriose verslininkas yra „stipresnis“ už mediką.

Nors nė vienas jų prokurorams ir neįvardijo, kas čia per zonos, tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad greičiausiai Kauno medikams rūpėjo, jog Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku būtų išrinktas dėl korupcijos skandalo sveikatos apsaugos ministro posto netekęs darbietis Žilvinas Padaiga.

Apie tai R. Žaliūnas prokurorams kalbėjo labai aptakiai: „R. Kurlianskiui nurodžiau, kad LSMU turi profesorių Ž. Padaigą, kurį mato Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku. Apie tai jis buvo informuotas, jis sakė, kad jeigu reikia, tai jis gali būti šios tarybos pirmininku, tuo metu šias pareigas ėjo profesorius Juozas Pundzius.“

Dar 2013 m. tuometis Darbo partijos pirmininko pavaduotojas Ž. Padaiga pateko į korupcijos skandalą, bet prokurorų sprendimu buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės byloje dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi – buvo teisiami Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC) vadovai, norėję, kad jų organizuojamus viešuosius pirkimus laimėtų savo srities profesionalai, todėl jie padėjo verslininkams tinkamai paruošti jų pateiktus dokumentus. Dar vėliau buvusio ministro pavardė figūravo tyrime dėl elektroninės sveikatos sistemos kūrimo.

© DELFI / Domantas Pipas Virginija Baltraitienė ir Dangutė Mikutienė

Politinės korupcijos byloje tyrimą atlikę pareigūnai dar 2015 m. lapkričio 30 d. sostinės Gedimino pr. esančiame restorane užfiksavo R. Kurlianskio ir šiam ištikimo darbiečio V. Gapšio susitikimą. Jo metu verslininkas prašė pagalbos – norėjo, kad Ž. Padaiga būtų paskirtas į aukštas pareigas.

„Mano draugai Kauno medikai visai norėtų jį (Ž. Padaigą – DELFI) matyt Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku, – sakė R. Kurlianskis, o V. Gapšiui pasitikslinus, ar vietoj J. Pundziaus, verslininkas tęsė: – Jo, tai mano klausimas labiau su tuo susijęs. Kaip jis pas jus kotiruojasi, ar pra... praeis Dangutės (Mikutienės – DELFI) filtrą? Ar turi šansų praeit Dangutės filtrą? Jis buvo jūsų ministras.“

„Jo, jisai buvo ministras, – atsako V. Gapšys. – Aš net nežinau, kokie ten santykiai, dabar jau narystę yra ten susistabdęs, ar išėjęs, kažkur tai savo tarptautiniuose ten visuose ten... dalyvavo. Manau, kad taip.“

Jeigu reikia, padės

R. Kurlianskis apsidžiauga, kad V. Gapšys galės pagelbėti, tačiau šis dar pažada „paklaust, žinai“.

„Gali pračekint? – pasitikslina koncerno viceprezidentas. – Nu, įskaitant tai, ta prasme, tai čia toks, toks, toks, toks jo, toks klausimas tiesus, matai Žaliūnas tai kaip ir įkalbėjęs, ta prasme, palaikytų, suorganizuotų palaikymą pilną. Tai klausimas buvo dėl Mikutienės.“

Apie „šią problemą“ V. Gapšys su R. Kurlianskiu kalbėjosi ir po savaitės, tačiau darbietis dar nebuvo pasikalbėjęs su D. Mikutiene. Nors jis žadėjo šį klausimą išspręsti, tačiau R. Kurlianskiui pažado neištesėjo – tuometė Seimo narė D. Mikutienė prokurorams prisipažino, kad jos santykiai su V. Gapšiu ir tuomečiu partijos frakcijos pirmininku Kęstučiu Daukšiu buvo labai įtempti, dar labiau „priešiški“ buvo su Ž. Padaiga, kuris teigė, jog atsisakė užimti šias pareigas, todėl klausimas daugiau taip ir nebuvo keliamas.

© DELFI / Andrius Ufartas Vytautas Gapšys su advokatais

V. Gapšys koncernui žadėjo padėti ir svarstant klausimus dėl „Lietuvos geležinkelių“ generalinio direktoriaus S. Dailydkos palikimo pareigose dar vienai kadencijai, taip pat neatsisakė patalkinti paveikiant Ignalinos atominės elektrinės (IAE) viešųjų pirkimų komisiją, jog ši koncerno „MG Baltic“ valdomą bendrovę „Mitnija“ pripažintų IAE riboto konkurso projekto B19 „Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno (kapinyno) statyba“ ir B25 „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno“ laimėtoja.

D. Mockus: išsilaiko tie, kurie moka skaičiuoti

Dar 2015 m. lapkričio 9 d., apie 15.30 val. prie Seimo sustojo prabangus automobilis, į kurį įlipo V. Gapšys – pareigūnai užfiksavo, kad jame taip pat sėdėjo R. Kurlianskis, kurie pajudėjo į Aušros Vartų g. esantį restoraną „Galo do Porto“. Čia jie kalbėjosi apie įvairius koncernui svarbius klausimus, kai apie 17 val. prie restorano privažiavo dar viena prabangi transporto priemonė – iš jos išlipo koncerno prezidentas Darius Mockus.

Pareigūnai užfiksavo, kad pokalbis buvo gana įtemptas ir truko net apie tris valandas, o išeidamas iš restorano V. Gapšys išsinešė dovanų maišelį.

„Versle išsilaiko tie, kurie skaičiuot moka, žinai, čia, tai – esminis dalykas“, – slapta pareigūnai įrašė D. Mockaus sakomus žodžius.

Ir prie jo prisijungė R. Kurlianskis: „Pabandykim reziumuot kokiais nors... šitą mūsų proginį, proginį susitikimą. Tai taip galvoju, šiaip, ta prasme, iš tikrųjų smagu su jumis dirbti. Labai kažkaip gaunasi gerai, kad iš vieno kito žodžio vieni kitus suprantam. Tai dabar galvoju, jeigu taip apibendrintai – porą siekių, kuriuos matom į priekį. Ta prasme, jūsų programa, verslo atžvilgiu mums kaip ir tinkama. Ta prasme, jūs vis tiek esat tokie, kaip bežiūrėsi, ten ne tai, kad verslo partneriai, bet liberalaus požiūrio partija. Šitoj – viskas tvarkoj. Dabar aš manau, kad jeigu žiūrėt link mūsų, tai mes matom keletą dalykų. Taip sau žiūrim į priekį – tokių stambesnių. Aš nekalbu ten, ką mes einamųjų nuveikėm, ta prasme, ar nuveikę, ar nuveiksim. Tai aš manau, kad mes vis tiek žiūrėsim į tą Ignalinos uždarymą, apie kurį esu tau sakęs – B devyniolika, ypač – B dvidešimt penki. Ta prasme, tai jūs dabar ir šitą sritį valdot. Labai, ta prasme, vis tiek jūs būsit valdančiojoj koalicijoj, turbūt ar bus kairė, ar dešinė. Nes nelabai randam, ta prasme, kito modelio.“

Ir tęsia toliau: „Tai čia pagrindinis. O po to – ten einami arba pagalbiniai. Kur mes... kalbėjom, ta prasme, apie tą merginą (Jolantą Butkevičienę, žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės patarėją, apie tai buvo rašyta ankstesniame straipsinių apie „MG Baltic“ bylą cikle – DELFI) ar ką nors, tai vat, šitą. Antras dalykas, turbūt, jeigu žiūrėt taip ilgalaikiškiau, tai – prisiliesit jūs, neprisiliesit, matyt, kažkiek prisiliesit. Mes galvojam, kad dar su Stasiu Dailydka vieną kadenciją padirbėtumėt. Ta prasme, būsit arčiau, ar toliau, čia jau kitas klausimas. Tai va, tokių, porą, porą, porą esminių, ta prasme, dalykų matytume. Visi kiti – galbūt pagal šitą eigą, pagal progą ten, ta prasme, pagal, pagal pakilimą ten tegul. Aš manau, kad toks Utenos kelio paleidimas yra tik techninis klausimas. Kaip spėju, ne daugiau – ta prasme, manau, kad techninis klausimas, ta prasme.“

Apie lenktynes ir pagalbą

V. Gapšys pažada padėti, tačiau sako, kad be reikalo tą patį R. Kurlianskis jam dar kartą kartoja: „Nu, pasižiūrėsiu, bet ten jau viskas yra iš esmės sutarta, nebėra prieštaraujančių.“

„Tai čia aš jau net tokio toli žiūrinčio neturiu, nes po to vis tiek bus tenderis, ta prasme, ir ten jau kas bus stipresnis, – tęsia R. Kurlianskis. – Faktas tas, kad – lenktynės, ta prasme, maratonas paleistas. O jau ten – kaip kas greičiau bėgs, ta prasme, tai tas greičiau bėgs. Tai turi būt iš vienos pusės, ta prasme. O nežinau, kaip sakyt, reiktų paklaust, ko jūs iš mūsų tikėtumėtės, aišku?“

© DELFI / Andrius Ufartas Vytautas Gapšys, Raimondas Kurlianskis

„Pagalbos, – atkerta V. Gapšys. Ir paaaiškina, kad jam svarbiausia – koncerno valdoma žiniasklaida: – Žinai, kur, kur jūsų yra galimybė, mes ir prieš praeitą sykį buvom susitarę, ten padėjot, tai ačiū irgi jums. Ir aišku, ta bendra pagalba ir plius žiniasklaida, kas, kas yra, kur galimybė ten su jumis pasikalbėti. Mes ten, aišku, perkam eterį irgi, ta prasme, suprantam, kad kainos, kurios yra deklaruotos, tai ten yra deklaruotos, ten nelabai kažką padarysi. Bet nu ir dabar vat, irgi kalbam, kur yra dar ikirinkiminiai dalykai, kur iki deklaracijų gal kažkur galima ir nuolaidas kažkokias pasižiūrėt ir panašiai. Plius įdėjimas, žinai, kad neblokuotų, ta prasme, kad iškart būtų galimybė gauti... Žinai, klausinėja ten kažko... Vieną iš mūsų irgi pakalbintų. Mums yra, tas yra, žinai, labai svarbu. Mes su visais stengiamės normalų santykį tą turėti, kad tą poziciją išsakyt. O ten jau kaip mes išsakom poziciją, tai čia jūs jau, žinai, nepagrąžinsit mūsų pozicijos.“

Klausydamas šių V. Gapšio prašymų, R. Kurlianskis pritariamai krenkščia, o D. Mockus nutaria pasisakyti: „Tai čia nėra, mūsų niekada nebuvo nei tikslas, nei imperatyvas.“

„Taip, tai čia šitoj vietoj mums svarbiausia, kad būtų galimybė būtų, žinai, pasisakyt, – atkerta V. Gapšys. – O, aišku, kur ten kitos yra galimybės padėt, tai jūs jau turit patys... Matot, kokias jūs ten turit galimybes, nu tai... Žinai, mes esam pasiruošę bendradarbiauti, jeigu yra galimybės padėt, tai mes sutariam...“

„Nes, žinai, mums, Vytautai, čia taip visiškai, visiškai paprastai, kad vis tiek čia mūsų, mūsų verslas niekad nebuvo ir nebus politika, – V. Gapšiui atkerta vienintelis koncerno akcininkas D. Mockus. – Ir, ir, ir politikoj mes niekad neturėsim, žinai, ten tų tokių interesų, kad arba kitus, už kitus kažką daryti, kiekvienas daro savo darbą. Vienas dalykas, kas mums labai nu, vat, čia, žinai, net labai... Labai mėgsta apie tai šnekėt, žinai, apie televiziją, žinai, kad čia tas stabilumas, prognozuotumas, visa kita, bet realiai čia ne, ne televizinė tema, realiai tai yra nuoseklaus, tvarkingo vystymo reikalas.“

Netikėtas R. Kurlianskio prisipažinimas

Koncerno valdoma žiniasklaida rūpėjo ir liberalui Gintarui Steponavičui, kuris taip pat teisiamas politinės korupcijos byloje. Specialiųjų tarnybų pareigūnai yra užfiksavę iki šiol Seime dirbančio G. Steponavičiaus ir R. Kurlianskio pokalbį, kurio metu politikas taip pat domėjosi verslininko santykiais su politikais.

© DELFI / Kiril Čachovskij Gintaras Steponavičius, Raimondas Kurlianskis

„Klausyk, o pas tave gan intensyvus grafikas su politikais visokiais turėtų išeit?“ – klausia buvęs Liberalų Sąjūdžio pirmininko pavaduotojas.

„Ta prasme jis, oj, jis labai intensyvus, jis labai intensyvus, taip“, – atkerta R. Kurlianskis.

„O tai koks tavo, pavyzdžiui, aš bandau dabar įsivaizduot vieno iš tokio koncerno vadovo režimas? – verslininko gyvenimu domisi politikas. – Vis tiek tu nebevadovauji jokioms įmonėms. Tu esi kas? O tai vyksta kažkokios rytinės strielkos? Kažkokių... nebėra tokio?“

Bet apie vidinius koncerno reikalus R. Kurlianskis buvo nelinkęs kalbėti ir tepasako, kad bendri susirinkimai vyksta pirmadieniais.

„Pirmadienį? – toliau nenurimsta G. Steponavičius. – Savaitiniai? Bet čia jau... akcininkai?“

„Pas mus akcininkas vienas yra kontroliuojantis, – atkerta R. Kurlianskis. – Tai kiti akcininkai... tiek, kiek turi patariamojo balso, tai taip. O tiesiog tas intensyvumas sąlygotas turbūt dėl to, kad... na, ko gero, devyniasdešimt aštuoni procentai visų, visų, visų, visų santykių yra mano. Taip natūraliai limpa prie media bloko, media blokas ir santykis...“

„Su politikais“, – įsiterpia G. Steponavičius.

„Jo, vadinkim taip, kaip nori, – atkerta R. Kurlianskis. – Kaip nori, vadinkim, dabar pas mane yra, vat, pavyzdžiui, rinkimai 2016 metų iššūkis. Tai, tai, iš esmės, iš esmės sakykim taip...“

Politinės korupcijos byloje minimas ir su koncerno vadovybe susitikti turėjęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius, ir tuometis premjeras Algirdas Butkevičius, su kuriuo buvo susitikęs „MG Baltic“ prezidentas D. Mockus. Apie ką jie kalbėjo ir kodėl verslininkai tyčiojosi iš sostinės mero – kitoje straipsnių apie „MG Baltic“ bylą dalyje.