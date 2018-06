„MG Baltic“ byla. Šimašiaus kabineto paslaptys, Butkevičiaus skambučiai ir „dyki pinigai“

Po partiją sukrėtusio korupcijos skandalo kurį laiką pirmininko pareigas ėjęs R. Šimašius yra svarbus liudytojas „MG Baltic“ byloje – du kartus pareigūnų apklaustas politikas turėjo atsakyti į klausimus ne tik apie pokalbius su kyšininkavimu kaltinamu E. Masiuliu, bet ir apie koncerno „MG Baltic“ valdybos nario Romano Raulynaičio apsilankymą jo kabinete.

Pareigūnai sostinės mero klausinėjo ir apie viešai neskelbiamus, dažniausiai liberalų „trijulės“ susitikimus kiekvieną penktadienį devynioliktajame Vilniaus miesto savivaldybės aukšte – R. Šimašiaus, kurį bendražygiai vadindavo tiesiog Remiu, pasitarimų kambaryje partijos vadovybė rinkdavosi aptarti, kaip patys sakė, aktualijų Vilniaus miesto savivaldybėje.

„Buvo manoma, kad partijos sėkmė 2016 m. Seimo rinkimuose priklausys nuo to, kaip atrodys partija Vilniuje, – apklausoje sakė R. Šimašius. – Per šiuos pasitarimus buvo aptarinėjami politiniai, o ne administraciniai klausimai – šie pasitarimai buvo nukreipti į tai, kaip visuomenei išryškinti partijos darbus ir bendradarbiavimą su kitomis partijomis.“

Kaip Liberalų Sąjūdžiui susiklostė rinkimai, visi žinome – po, įtariama, 106,2 tūkst. eurų kyšio paėmimo Seimo pašonėje liberalai patyrė visišką fiasko, nors dar prieš pinigų paėmimą koncerno „MG Baltic“ vadovai E. Masiuliui jau matavo premjero kėdę.

Ir ne tik – tikėjo, kad liberalai, su kuriais verslininkai „dirbo“ mažiausiai dešimt metų, užims tvirtas pozicijas Seime ir įvairiose ministerijose bei padės koncernui įgyvendinti iš anksto sudarytą „rinkiminį paketą“ – svarbiose valstybės įstaigose išlaikys jiems tarnaujančius vadovus.

Į Šimašių – kritikos strėlės

Nors R. Šimašius priklausė, rodos, neišskiriamam liberalų vadovybės „trejetukui“, tačiau jis buvo vienintelis, kurio darbine veikla koncerno vadovybė nebuvo patenkinta – kriminalinės žvalgybos metu pareigūnai užfiksavo ne vieną pokalbį, kurių metu buvo piktinamasi sostinės mero neveiklumu. Ir – kitokiu požiūriu. Ne tokiu, kokio reikėjo koncernui.

Ar būtent dėl to, ar dėl esą netikėtai pasikeitusių aplinkybių R. Šimašius taip ir nesudalyvavo iš anksto suplanuotoje garsiojoje liberalų ir verslininkų „trys ant trijų“ kalėdinėje vakarienėje, kuri dar 2015 m. gruodžio 16 d. vakarą vyko Konstitucijos pr. esančiame restorane. Šios vakarienės metu R. Kurlianskis į lauką išsivedė E. Masiulį „nusipiešti skaičių“ – vėliau G. Steponavičius prisipažino, kad E. Masiulis jam pasakojo, jog koncenas partijai pažadėjo skirti 50 tūkst. Eur paramą, nors tai yra draudžiama įstatymu. Tuo metu buvęs liberalų lyderis tikina, kad su R. Kurlianskiu tarėsi dėl 90 tūkst. Eur paskolos nekilnojamojo turto projektams vystyti.

Į šią vakarienę G. Steponavičius ir E. Masiulis atvyko iš karto po partijos valdybos posėdžio – nors buvo žadėjęs vykti kartu, bet netikėtai R. Šimašius pasirinko kitą susitikimą ir, anot E. Masiulio, išvyko pas dienraščio „Lietuvos rytas“ vyriausiąjį redaktorių Gedvydą Vainauską.

„Ko labiau bijo, pas tą ir išvarė, nu, aišku“, – pareigūnai slapta užfiksavo, kaip koncerno „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus reagavo į tokią jam ne itin malonią žinią. Tiesa, nors ir neatvyko, bet vėliau, vakarienei pasibaigus, paprašė R. Šimašiui perduoti dovanų maišelį su alkoholiniais gėrimais, nors šis „ir negeria“.

R. Šimašius buvo linksniuojamas ne tik šios vakarienės metu, bet ir prieš ją, kai koncerno „trejetukas“ D. Mockus, R. Kurlianskis ir R. Raulynaitis, laukdami „vėluojančių liberalų“, kalbėjosi, kaip su jais reikės bendrauti.

„Tai labai (necenzūrinis žodis, reiškiantis „nesityčiokite“ – DELFI), tas nėra smagu... visą vakarą“, – verslo partnerių prašė R. Kurlianskis.

Bet D. Mockus vis tiek neslėpė pasipiktinimo R. Šimašiumi: „Viską, ką jisai daro, nesusipratimai. Matai, ką reiškia dirbti. Tokia mišrainė makaluot ar į kairę, ar į dešinę, koks skirtumas, kur makaluot. Ar prieš plauką, ar paplaukiui. Gauna vis tiek mišrainę. (...) Pavyzdžiui, nu, ką žmonės, apsibrėžkit, palengvinsi, išspręsi nors vieną problemą. Kamščius atlaisvinsim. Nustatyta. Nieko naujo nėra. Ką nors padaryt tokį gero, kas jaučiasi. Jeigu neapšviestas miestas, apškviesk miestą. Jeigu miestas su skylėtom gatvėm, sulopyk gatves. Tą, ką reikia.“

Be to, vienintelis koncerno „MG Baltic“ akcininkas piktinosi, kad iš bendradarbiavimo su politikais negauna naudos, nors moka pinigus, o „po penkias štukytes“ imantys politikai „žiurkiauja“: „Iš tikrųjų reikia matyti rezultatus“.

Bet įsikarščiavusį D. Mockų puolė raminti R. Kurlianskis, kuris G. Steponavičiui yra gyręsis, jog būtent jis tvarko 98 proc. visų reikalų su politikais.

© DELFI / Kiril Čachovskij Raimondas Kurlianskis, Eligijus Masiulis

„Jie šiaip, šiaip jie normalūs, viskas normaliai, – apie liberalus kalbėjo R. Kurlianskis. – Klaipėdą Eligijus (Masiulis – DELFI) rūpina, kiek jis ten gali, nes mes Klaipėdą pasiėmėm, normaliai va. (...) Ta prasme Eligijus yra normalus. Remigijus (Šimašius – DELFI) (...) va toks keistas iš tikrųjų, nes kartais geriau tiesiai neprašyt, geriau vat, sakyt, mes prieinam ten, mes pasiimsim. (...) Tai mano logika tokia. Manau, kai susidėliosim visus, galėsim prisėst, ta prasme, pažiūrėti dar ką kiti. Ko čia jau vaidint. Kiek kiti... Gali – negali. Nori? Turėtų prisidėt? Nes nuo to viskas paprastai parodyti.“

Norėjo pakenkti konkurentams

Šios kalėdinės vakarienės metu koncerno vadovybė iškėlė liberalams labai svarbų klausimą – jiems rūpėjo, kad R. Šimašiaus vadovaujama savivaldybės taryba nutartų paminklą tautos patriarchui Jonui Basanavičiui statyti ne Aušros Vartų g., priešais Lietuvos nacionalinę filmarmoniją, o Konstantino Sirvydo skvere, šalia Prancūzijos ambasados.

Šio paminklo statybas tuomečiui premjerui Algirdui Butkevičiui buvo pažadėjęs finansuoti koncerno „MG Baltic“ prezidentas D. Mockus – esą tai būtų dovana Lietuvai valstybės įkūrimo 100 metų minėjimo proga.

© Saulius Žiūra Paminklas Jonui Basanavičiui

Paminklo vietos parinkimo klausimas liberalams buvo puikiai žinomas – jau prieš tai E. Masiulis buvo pasižadėjęs tarpininkauti, kad koncernui būtų priimti palankūs sprendimai savivaldybėje: dar gruodžio 2 d., kai taryba turėjo balsuoti dėl paminklo statymo vietos ir dauguma politikų buvo linkę palaikyti statybas Aušros Vartų g., šis klausimas staiga buvo išimtas iš darbotvarkės.

Politinės korupcijos byloje tyrimą atlikę prokurorai įtaria, kad paminklą K. Sirvydo skvere koncernas norėjo statyti pakenkdamas savo konkurentui – verslininko Roberto Dargio vadovaujamai statybų bendrovei „Eika“. Apie tai puse lūpų per apklausą prokuratūroje užsiminė ir pats koncerno valdybos narys R. Raulynaitis.

„2015 m. susipažinau su Kultūros vertybių apsaugos departamento parengtu Vilniaus Senamiesčio plano projektu, kuriame buvo pažymėta, jog Vilniaus Senamiestyje esančiame K. Sirvydo skvere planuojamas perimetrinis užstatymas namais tiek nuo Pilies, tiek nuo Stiklių gatvių, – sakė per apklausą kaip specialusis liudytojas apklaustas R. Raulynaitis. – Taip pat 2015 m. man buvo žinomas gandas, jog namų K. Sirvydo skvere statymu planuoja užsiimti statybų bendrovės „Eika“ savininkas R. Dargis. Šią man žinomą informaciją pradėjau viešai skleisti, argumentuodamas, jog vienas iš slaptų argumentų nestatyti paminklo dr. J. Basanavičiui K. Sirvydo skvere – šį skverą užstatyti namais, o tam paminklas trukdytų.“

Tačiau neatmetama galimybė, kad ir pats koncernas ateityje ketino vykdyti statybos darbus, nes kaip tik tuomet „MG Baltic“ priklausanti statybų bendrovė vykdė ambicingus projektus centre ir Užupyje.

Nustayta, kad koncernas dėjo dideles pastangas, kad geroje Senamiesčio vietoje būtų sutrukdytos galimos konkurentų statybas – dar išvakarėse, kai paminklo statymo vietos klausimas turėjo būti svarstomas savivaldybės tarybos posėdyje, R. Kurlianskis, R. Raulynaitis ir E. Masiulis susitiko prie Seimo esančiame restorane „Stebuklai“. Šį susitikimą slapta užfiksavo specialiųjų tarnybų pareigūnai.

Būsi premjeras, perkirpsi juostelę

„Yra, žinai, kokia situacija – metų pradžioj Mockus suvedė, jo, Mockus su premjeru sutarė... statys Basanavičiui“, – pokalbį su E. Masiuliu apie svarbų klausimą pradėjo R. Raulynaitis.

„Būsi premjeras, perkirpsi juostelę“, – kolegai nebaigus pasakoti, įsiterpęs R. Kurlianskis kreipėsi į E. Masiulį. O tada R. Raulynaitis tęsė: „Birutis (Šarūnas, tuometis kultūros ministras – DELFI) savivaldybėje visiems sakė, kad bus Sirvydo skvere, Vilniaus... savivaldybėj turi nagrinėti klausimą.“

„Koks skveras?“ – E. Masiulis nesuprato, apie kurią vietą kalba R. Raulynaitis.

© DELFI / Mindaugas Ažušilis Eligijus Masiulis ir Remigijus Šimašius

„Tarp Lenkijos ir Prancūzijos ambasadų“, – atkerta šis, o kad būtų aiškiau, įsiterpia įvairiuose sostinės restoranuose su politikais susitikinėjęs R. Kurlianskis: „Kur „Maršė“ („Marche“ – DELFI) restoranas“.

„Skveriukas, skveriukas ir toks, – tęsia R. Raulynaitis. – Va, prancūzų... jo, tai ten, fontanas... Taip, ir ten kažkur tai. Jo, ar... Kadangi papuolei, kur rimti verslininkai statytų namus...“

Žinia apie galimas statybas nustebina E. Masiulį: „Ten neįmanoma statyt namus. Yra įsakymas.“

Tačiau R. Raulynaitis patikina, jog viskas yra įmanoma: „Senamiestį išplanuoti, išbombarduotų... Tai jie nori, kad būtų, reiškia... dabar reiškia, Butkevičius (tuometis premjeras – DELFI) sako, kad gali tą paminklą pastatyt. Mes sakom geriausiai projektai... Birutė Kulnytė (Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė – DELFI)... direktorė sako... Moterys kryžium gula su savo tais visais, reiškia, katedros vedėjais, direktoriais, išvadų... Sirvydas. Kadangi ten yra interesų, mes žinom, pastatytų namus. Tai jie pasisako už, už tą... buvo namas ir ten išvalys aikš... Reiškia, reiškia.“

Kurlianskis: jeigu gali, paprotink Remigijų

E. Masiuliui pasitikslinus, ar kalbama apie automobilių stovėjimo aikštelę, R. Raulynaitis tęsia: „Jo, mašinų aikštelę... Sprendimas yra tenai. Čia yra interesas... statyti... Ir ta direktorė dabar daro, tai, ką daro. O tas Šimašius, žinai, kadangi jam jauni žmonės viską žino daugiau nei kai kurie seni... Šimašius... pasiklauso vieno kito... Jis toksai... tiesiog viskam pritaria. Ir tam pritaria, ir tam pritaria. Tai labai keista. Žinok, eina paskui toliau, kad reikia dykų pinigų, nereikia oligarchų čia veiklos, kurie dar kažką darytų... Nu, nori padaryti gerą darbą. Nu, kaip sakyt, nori padaryt gerą darbą, bet pinigų neranda... pinigai bus. Jau yra, pinigai eina. Ir dabar tokia įdomi ta situacija. Mockus daro gerą darbą ir ta prasme... Tai Šimašius blaškosi.“

„Tai prašymas, jo, jeigu gali, paprotink Remigijų“, – įsiterpia R. Kurlianskis.

© DELFI montažas Romanas Raulynaitis ir Eligijus Masiulis

O R. Raulynaitis antrina: „Išimt, išimt, išimt iš darbotvarkės, geriausia būtų išimt iš darbotvarkės.“

Kad tai, kas vyksta, „neatrodo labai gerai“ ir E. Masiuliui, o čia R. Raulynaitis jį dar patikina, kad „ten... interesai, bet būna banalu“.

„Nu pačiam čia viena iš dedamųjų jūsų sėkmės bus...“ – E. Masiuliui paaiškina R. Kurlianskis.

O E. Masiulis prasitaria, kad žino, apie ką kalbama ir tęsia: „Dėl to vakar ir buvo ten toksai... Nu, bet dėl to, kaip padaryt geriau, supranti, kad ne uodega vizgintų šunį, o šuo uodegą... Administracija priiminėja visus sprendimus, o politinis lygmuo absoliučiai eina iš paskos... Ir arba gesina gaisrus, arba straipsnius. Pradėkit nuo klasikos, atsiverskit rinkimų programą, monitoringą, sužiūrėkit, kur esate ir ko nepadarėte, kad būt administracijoj, ir tiek.“

E. Masiulis patikina, kad pasistengs pagelbėti ir padarys „kažkokius tai“ veiksmus, bet įspėja, jog tuo viskas nesibaigs ir reikia galvoti apie tolesnius sprendimus.

„Potekstės“, kurių Remis nežino

„Tą mes šįkart, matai, jeigu jie rytoj, jie pasiryžę nubalsuot „už“... sakykim, tai nubalsuos... Nes nelabai aišku, kaip pasiryžę nubalsuot. Tai vot, Remigijus vieniems sako viena, žinai, o iš tikrųjų galvoja kitaip biškiuką“, – atkerta R. Kurlianskis.

„Čia, čia lygiai tas pats, kaip tu šnekėjai, – įsiterpia R. Raulynaitis. – Imk vėliavą, daryk, nešk, džiaukis, nu kažkaip tai, nu, ne, ne, netrukdyk, o pats vadovauk, pats pasidžiauk tenais. Kelis mėnesius ta tema nenueina nuo, nuo, iš laikraščių, žinai, visiems jau įdomu, žinai, visi žino, kas yra Basanavičius.“

Kai E. Masiulis savo partneriams nurodo, kad parenkant paminklo statymo vietą remiamasi „kažkokia Lietuvos kelininkų ir Architektų sąjunga“, R. Raulynaitis atkerta, jog šiais laikais į pagalbą galima pasitelkti ką tik nori: „Susiranda, kas ko nori, tuo, tuo ir remiasi. Paprašo, parašo... O Kultūros ministerija vėl, Kultūros ministerija savo ruožtu... irgi garbingų žmonių pririnko, jie galvoja kitaip. Aš tik sakau, kad... vietoj to, kad kritikuoti ir daryti, nedaryti, ne daryti, o tegul daro, nu, kaip ir čia. Nu, tai sakau, Vilnių griauti, ar statyti. Komunikaciją reikia padaryti.“

„Gerai, tai aš tada šį kartą... ne, nu aš pakalbėsiu“, – žada E. Masiulis.

O R. Raulynaitis jį net pamoko, ką reikia sakyti: „Sakyk, kad mums visai nepatogu, žinai, kažkas tai kiti kiti verslininkai nu... Nustumia mus nuo...“

„Kelio“, – įsiterpia R. Kurlianskis.

„Aš manau, kad čia Remis taip, nu, tikrai, matyt, tam, nežino potekstės, yra, žinai“, – atsako E. Masiulis.

„Remis potekstės nežino, Remis potekstės greičiausiai nežino, o ta gi... dirba tam , – nors ir konkrečiai neįvardija, bet R. Kurlianskis užsimena apie R. Šimašiaus patarėją Dalią Bardauskienę, kuri anksčiau vadovavo Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ir esą palaiko ryšius su „Eikos“ savininku R. Dargiu. – Vienu atveju, sakykim taip... kiek gal, gal šiek tiek nevisiškai Remiui dirba.“

Kreipėsi pagalbos į bendrapartietį

Po šio susitikimo E. Masiulis ėmėsi konkrečių veiksmų – telefonu susisekė ne su R. Šimašiumi, o Vincu Jurgučiu, kuris Vilniaus savivaldybės taryboje vadovavo Liberalų Sąjūdžio frakcijai.

„Žiūrėk, trumpai norėjau paklaust – rytoj ten tarybos posėdyje jau yra, mačiau, sprendimas dėl to, kur ten Basanavičiaus paminklas turi stovėt, – į partijos kolegą kreipėsi tuometis Liberalų Sąjūdžio pirmininkas. Kai šis pritariamai atsakė, E. Masiulis tęsė klausdamas: – Ar ten tik rytoj planuojama apsiribot pateikimu kažkaip tai, ar iš karto priimsit ten jau sprendimą? Ten toks yra, yra prašymas. Jeigu yra galimybė, dar nepriiminėt iki galo rytoj sprendimų arba išimti iš darbotvarkės. Aš tau paskui biškį papasakosiu daugiau.“

© Asmeninis archyvas Vincas Jurgutis

V. Jurgutis patikina, kad žino, apie E. Masiulis kalba ir sako, jog yra svarstomi du variantai.

„Ir mūsų tas variantas, tai yra Filharmonijos variantas“, – informuoja tarybos narys ir nustebęs klausia, kodėl čia taip rūpi, užsimena, kad yra pateiktas Artūro Zuoko pasiūlymas paminklą statyti K. Sirvydo skvere.

„Kalbėjau šiandien su tais mecenatais, kurie ruošiasi tą paminklą statyt, – aiškina E. Masiulis. – Ten savivaldybė sutvarko aplinką, o patį paminklą stato mecenatai. Tai tie mecenatai kreipėsi. Ten buvo ta komisija, kur prie Kultūros ministerijos sudaryta. Kuri tenais, man atrodo, tą Sirvydo ir numatė vietą, o po to dar, reiškia, per ten šitą Architektų sąjungą ar per dar kažkur tenai, buvo pasiūlyta kita vieta. Tai aš nežinau dabar, kodėl motyvai nulėmė, kad keist tą vietą. Ta prasme, tu žinai ten tą, tas detales?“

V. Jurgutis atsako, kad motyvų nežino, tačiau patikina, kad posėdyje bus tik pateikimas dėl rezoliucijos: „Tai, vadinasi, ne viena stadija yra, kad pateikimas...“

„Tai pateikimas, tai būtų galima gal sutart, kad pateikimu ir apsiribot rytoj tada, nes aš sakau, kad ten jie nuvažiuotų tada pas Remigijų kažkaip, išdėstytų savo argumentus, nu, motyvus, dėl tos kitos, reiškia tos kitos vietos“, – toliau telefonu kalba E. Masiulis.

„Ta prasme, kodėl čia, man irgi šiek tiek keista, kodėl čia, jeigu tie, iniciatoriai inicijuoja vienoje vietoje, tai kodėl čia dabar būtinai kitoj?“ – nustebimo neslepia Liberalų frakcijos savivaldybėje seniūnas.

Iš fantastikos srities

„Nu, vat, šitas man irgi yra iki galo neaiškus, – atsako E. Masiulis. – Girdėjau vieną visiškai sąmokslo teoriją, kurią reikia patikrint... Bet aš tai netikiu ta sąmokslo teorija, bet čia, aišku, ir Remigijus nežino, niekas. Kad Dargis neva, tai Robertas turi planų kažkokiu tai būdu užstatyti dalį ateityje šitos Sirvydo aikštės, nu kažkokiu tai mistiniu būdu. Ir dėl to, maždaug pataikaujant Dargiui, Basanavičiaus paminklas permestas į Filharmoniją, aikštelę.“

Tokios kalbos nustebina V. Jurgutį: „Nu man tai čia toks iš fantastikos srities“.

„Bet maždaug visko gyvenime tai čia nutinka, – atkerta E. Masiulis ir prašo: – Jeigu kartais dar būtų galimybė, ar ten Remį matysi, nu kad paprašyt, perduok prašymą, kad neforsuotų jokio priėmimo rytoj, tegul dar tada ten komitetai svarsto, ar kažką, žinai. Žinai, tegul eina jie ten, savo dėsto tas pozicijas ir taip toliau, tai, jeigu ką, tai tada taip sutarkim, kad dar biškį laiko duokim.“

Neįmanomų dalykų nebūna – V. Jurgutis pažada pagalvoti, ką galima padaryti ir užsimena, kad „reglamente yra neaiškūs kai kurie dalykai“. „Bet, jeigu ką, tai dar yra žanras padaryti pertrauką iki kito posėdžio“, – sako jis.

Liberalas taip pat pažadėjo, kad vakare šias žinias asmeniškai perduos R. Šimašiui. „Bet tada tegul tie ateina pas Remigijų“, – priduria V. Jurgutis.

E. Masiulis garantavo, kad viskas bus tvarkoj: „Šitie mecenatai ateis, nes aš suprantu, ten yra tiek konkretūs mecenatai, kurie jau yra tenais davę tuos visus pažadus finansuot tą skulptūros pastatymą, nes ten jie jau kažkokius maketus daro, aš taip suprantu.“

Suveikė argumentas: valdžioje – valdžiažmogiai

Kitą rytą, kol savivaldybės tarybos nariai dar nebuvo susirinkę į posėdį, pareigūnai užfiksavo R. Raulynaičio telefonu išsiųstą SMS žinutę E. Masiuliui.

„Sveiki, tikiuosi, neužmiršot mūsų, – rašė koncerno valdybos narys. – Aš su Darium pašnekėjau apie ką prašei. Ok, iki.“

„Sveiki, šiandien galutinių sprendimų neturėtų būti“, – tik po dviejų valandų į SMS atsakė E. Masiulis.

Ir tą pačią sekundę, kai E. Masiulis išsiuntė SMS, jam telefonu paskambino V. Jurgutis. „Nu užkūriau aš čia su tuo Basanavičium“, – sako jis.

„Užkūrei? Nu tai labai gerai“, – džiaugiasi E. Masiulis.

„Turėjau aiškintis prieš merą, kodėl taip padariau, – pasakoja V. Jurgutis. – Sukėliau sumaištį paskutinėj vietoj. (...) Tarybos posėdis bus, va, už penkiolikos (minučių – DELFI), o reikia važiuoti jau man. Bus už penkiolikos minučių, bet frakcijoj mes ten vakar kalbėjom... Esmė ta, kad ten bardakas. Niekas ten nieko nežino. Tai čia Remigijus dabar skambino, tau kaip čia kas yra, sako, kas tau nepatinka. Nu tai pasakiau, kad jeigu mums tie mecenatai netinka ir jų idėjos, tai reikia taip jiems ir pasakyt. O jeigu tinka, tai tad reikia bendrauti su jais.“

E. Masiulis pritaria, kad ne tik bendrauti, bet ir bent juos išklausyti reikėtų.

„Nu tai jam (R. Šimašiui – DELFI) labai suveikė argumentas, kai pasakiau, nu, mes čia labai geri, bet kitiems žmonėms atrodo, kad mes labai valdžiažmogiai. Ir jei turi tokią emociją, kad mes čia su jais nekalbam.“

„Bardauskienė, kaip sakoma, tam Remigijui suformavo visą, reiškia, tą poziciją, – atkerta E. Masiulis. – Bet jis tegul išgirsta ir kitą poziciją tų žmonių, kurie deda pinigus ir statys tą paminklą, žinai. O kaip ten galutinai pasispręsim, tai okei. Aš, šita, irgi neturiu, žinai, aš nesu, kažkoks tai ten, žinai. Ar čia prie Filharmonijos geriau, ar čia geriau tenais prie prancūzų ambasados.“

Apie Butkevičiaus spaudimą

„Sutariau tada, kad Remigijus tada turėtų susėdimą ten su tais žmonėmis, – atsako V. Jurgutis. – Aš tik galvoju, nežinau, kokiu čia formatu.“

Bet apie tai E. Masiulis jau nebuvo linkęs kalbėti telefonu – nurodė, kad jiedu susitiks „štabo posėdyje“ ir jis viską paaiškins, „kas ten per žmonės ir kaip ten su kuo sukontaktuoti“.

„Kam čia tiesiog lygioj vietoje, kam čia dabar su MG pyktis, – atsako V. Jurgutis. – (...) Jo, čia maždaug irgi trolina, oi, čia Butkevičiaus spaudimui pasiduoda, tai dabar čia ir mes pasiduodam. Nes ten Butkevičius irgi skambinėjo šitam Remigijui dėl to paminklo. Nu, Remigijus prieš Butkevičių atsilaiko šituo klausimu.“

Šie su V. Jurgučiu vykę pokalbiai ikiteisminio tyrimo metu buvo pateikti E. Masiuliui, tačiau jis atsakė komentuoti jų turinį. Po korupcijos skandalo iš politikos pasitraukęs „būsimasis premjeras“ atsisakė komentuoti ir prie Seimo esančiame restorane vykusio susitikimo metu pareigūnų slapta įrašytą pokalbį. Tuo metu V. Jurgutis aiškino, kad sutiko įvykdyti E. Masiulio prašymus, o klausimo svarstymas savivaldybės taryboje buvo išimtas iš darbotvarkės.

Nors ir neigė daręs spaudimą, bet 2016 m. rugsėjį per apklausą prokuratūroje E. Masiulis pateikė savo versiją – esą savivaldybės interneto puslapyje buvo nurodyta, jog rezoliucijos projekto „Dėl paminklo Jonui Basanavičiui“ rengėja buvo savivaldybės darbuotoja D. Bardauskienė, siūliusi tautos patriarcho paminklą statyti priešais Nacionalinę filharmoniją.

„Pasirodžius šiai informacijai, visuomenėje kilo ažiotažas dėl planuojamo statyti J. Basanavičiui paminklo vietos, – pasakojo E. Masiulis. – Todėl 2015 m. spalio ar lapkričio mėnesį į mane, kaip Seimo narį ir Liberalų Sąjūdžio pirmininką, kreipėsi Nepriklausomybės akto signataras Vladimiras Jermolenka, teigdamas, kad paminklą reikėtų statyti K. Sirvydo skvere, o parinkdami jam vietą priešais Nacionalinę filharmoniją, Vilniaus miesto savivaldybės vadovai yra suklaidinti. Taip pat jis nurodė, kad turi informacijos, jog kažkas ateityje siekia užstatyti Vilniaus Senamiestyje esantį K. Sirvydo skverą, o šioje vietoje pastačius J. Basanavičiaus paminklą, statybos būtų neįmanomos.“

Dabar jau buvęs politikas tikino, kad reaguodamas į šią informaciją nutarė pasikalbėti su R. Šimašiumi, o taip jau sutapo, jog po kelių dienų apie tai kalbėjosi ir su koncerno „MG Baltic“ atstovais R. Kurlianskiu ir R. Raulynaičiu, kurie užsiminė, jog parinkdama paminklo vietą savivaldybė „nerengė platesnės visuomeninės diskusijos dėl vietos parinkimo“.

„R. Kurlianskis ir R. Raulynaitis laikėsi pozicijos, jog tinkamesnė vieta šiam paminklui statyti yra Kultūros ministerijos sudarytos komisijos parinkta vieta K. Sirvydo skvere“, – sakė E. Masiulis.

Masiulis: norėjau, kad į diskusiją įsitrauktų visuomenė

Nors slapta įrašytuose pokalbiuose yra užfiksuota, kaip koncerno atstovai prašo E. Masiulio pagalbos, tačiau šis tikino, jog tokių prašymų nesulaukė.

„Pagal situaciją supratau, kad šie turi lūkestį, jog aš pasikalbėsiu su Vilniaus miesto savivaldybės vadovais, todėl baigdamas su jais pokalbį pasakiau, jog pasikalbėsiu“, – aiškino buvęs Liberalų Sąjūdžio vedlys.

© DELFI / Domantas Pipas Konstantino Sirvydo skveras

E. Masiulis prisiminė, kad apie paminklo pastatymo vietą su R. Šimašiumi ir V. Jurgučiu kalbėjosi mero kabinete.

„Aš pasakiau, kad paminklo J. Basanavičiui vieta prie Nacionalinės filharmonijos visuomenėje kelia daug emocijų ir aistrų, be to, dėl paminklo statymo vietos yra išsiskiriančios dviejų institucijų išvados, todėl politiškai nenaudinga skubinti šio sprendimo priėmimą, reikia laiko platesnei visuomeninei diskusijai, – prokuratūroje sakė prekyba poveikiu kaltinamas E. Masiulis. – R. Šimašius man paneigė gandus, kad K. Sirvydo skvere planuojamos privačios statybos ir pažadėjo, jog savivaldybė neskubės priimti sprendimų dėl paminklo statymo vietos.“

E. Masiulis negalėjo pasakyti, kodėl R. Šimašius išbraukė paminklo statybos klausimą iš gruodžio 2 d. darbotvarkės. „Aš niekam nedariau įtakos, nesistengiau ir nesiekiau paveikti, taip pat ir man niekas nedarė įtakos, man nėra žinoma, ar šio paminklo vietos parinkimas buvo, yra ar gali būti finansiškai naudingas koncernui „MG Baltic“, ar R. Kurlianskiui asmeniškai“, – sakė jis.

Į Šimašiaus kabinetą – nutografuoti Senamiesčio panoramos

Šį klausimą prokurorai norėjo užduoti pačiam R. Kurlianskiui, tačiau nė į vieną klausimą, susijusį su jam pateiktais įtarimais, jis neatsakinėjo. Tuo metu „MG Baltic“ valdybos narys R. Raulynaitis prisipažino, kad 2015 m. pabaigoje buvo apsilankęs pas R. Šimašių.

„Lankiausi pas Vilniaus miesto merą R. Šimašių savivaldybėje, nes turėjau tikslą iš jo darbo kabineto nufotografuoti Senamiesčio panoramą“, – sakė R. Raulynaitis.

Apie ką kalbėjosi su meru, koncerno teisininkas negalėjo pasakyti, nes esą nepamena, tik pripažino, kad R. Šimašiui yra minėjęs, jog paminklą J. Basanavičiui reikia statyti K. Sirvydo skvere.

Atminties sutrikimais prokuratūroje skundėsi ne tik R. Raulynaitis, bet ir E. Masiulis, V. Jurgutis ir net pats R. Šimašius. Tiesa, Vilniaus meras neslėpė, kad pažįsta koncerno „trejetuką“ – D. Mockų, R. Raulynaitį ir R. Kurlianskį.

Paklaustas, kodėl iš tarybos posėdžio buvo išbrauktas klausimas dėl J. Basanavičiaus paminklo statymo vietos, R. Šimašius aiškino, kad „šį klausimą atsiėmė rengėjai“.

„Aš taip pat palaikiau sprendimą atšaukti šios rezoliucijos priėmimą“, – sakė meras, patikinęs, kad E. Masiulis neturėjo jokių prašymų, susijusių su paminklo statyba.

„Galėjo būti, kad E. Masiulis manęs klausė, kaip sprendžiamas šis klausimas, bet – ne daugiau“, – aiškino liberalas.

Nors ir ne viską prisiminė, tačiau pokalbis su R. Raulynaičiu jo darbo kabinete, kai šis esą atėjo „nufotografuoti Senamiesčio panoramos“, įstrigo.

Landsbergis irgi turėjo nuomonę

„Pokalbio metu R. Raulynaitis prašė, kad palaikyčiau koncerno „MG Baltic“ siekį, jog Vilniaus miesto savivaldybėje būtų pritarta dėl paminklo J. Basanavičiui pastatymo K. Sirvydo skvere, – sakė R. Šimašius. – R. Raulynaitis man užuominomis pasakė, kad turi informacijos, jog K. Sirvydo skverą norima užstatyti, bet aš pasakiau, kad ten statybos darbai yra neįmanomi, o tokia savivaldybės pozicija yra ne kartą išsakyta viešai ir pastabose dėl Vilniaus Senamiesčio apsaugos plano, kuris tuo metu dar nebuvo priimtas.“

R. Šimašiaus atmintis nė kiek nepagerėjo ir po pusmečio, kai jis turėjo galimybę apmąstyti praeitį – meras dar kartą buvo apklaustas 2017 m. kovą.

„Mano pozicija dėl rezoliucijos dėl paminklo J. Basanavičiui buvo tokia, kad geriau yra padaryti pauzę, – sakė meras. – Norėjosi, kad šis klausimas būtų priimtas su solidžia persvara. Vilniaus savivaldybės socialdemokratų frakcija palaikė idėją, kad paminklas būtų statomas šalia Lietuvos nacionalinės filharmonijos, tačiau tuometinis premjeras A. Butkevičius man yra sakęs, jog geriau palaikyti paminklo pastatymą K. Sirvydo skvere, taip, kaip nori mecenatai – koncernas „MG Baltic“.“

© DELFI / Tomas Vinickas Eligijus Masiulis ir Remigijus Šimašius

Prokurorai R. Šimašiaus prašė pakomentuoti E. Masiulio ir V. Jurgučio pokalbį telefonu, kai pastarojo buvo prašoma tarpininkauti pašalinant rezoliucijos dėl paminklo statybų klausimą iš tarybos darbotvarkės, tačiau ir čia jis nelabai ką galėjo pagelbėti – ne pats kalbėjo, o įvykiai, apie kuriuos kalbama, yra seni, jis neprisimena.

„Apie šio klausimo išėmimą iš darbotvarkės nusprendėme galimai dėl to, kad buvo opozicijos narių Žilvino Šilgalio, Algio Čapliko alternatyvi rezoliucija, be to, tarybos narys konservatorius Valdas Benkunskas mane žodžiu buvo informavęs, kad konservatoriai gali įvairiai balsuoti šiuo klausimu, nes Vytautas Landsbergis buvo išsakęs poziciją, jog tinkamiausia vieta šiam paminklui yra K. Sirvydo skvere, todėl abejojau, ar konservatoriai palaikys rezoliuciją, – sakė R. Šimašius. – Taip pat turėjau informacijos, kad „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija irgi gali nepalaikyti šios rezoliucijos.“

Ne ką jis turėjo pasakyti ir apie pokalbiuose minimą savo patarėją D. Bardauskienę, kuri buvo pateikusi savivaldybės specialistų nuomonę dėl paminklo statybų Aušros Vartų g.

„R. Raulynaitis susitikimo metu man buvo pasakęs, kad D. Bardauskienė yra dirbusi pas statybų verslu užsiimantį R. Dargį ir iki šiol atstovauja jo interesams“, – sakė sostinės meras.

Steponavičius: o viskas buvo taip...

Geriausiai, kas buvo, nors ir tiesiogiai nedalyvavo svarstant paminklo statybų klausimus, prisiminė liberalas G. Steponavičius – jis prokuratūroje prisipažino, kad kiekvieną penktadienį mero kabinete vykdavo partijos vadovybės pasitarimai Vilniaus miesto valdymo klausimais.

„Vieno iš tokių pasitarimų pas Vilniaus miesto merą R. Šimašių 2015 m. gruodžio mėnesį metu E. Masiulis palietė paminklo J. Basanavičiui statymo klausimus, – sakė G. Steponavičius. – E. Masiulis klausė R. Šimašiaus, kodėl Vilniaus miesto savivaldybėje ketinama priimti sprendimą paminklą statyti ne Vilniaus Senamiestyje esančiame K. Sirvydo skvere, o kitur. Jis taip pat minėjo, jog turi žinių, kad tokiu sprendimu atveriamas kelias K. Sirvydo skvero užstatymui gyvenamaisiais namais. Prisimenu, kad tada žiūrėjome Senamiesčio užstatymo schemą, kurioje buvo pažymėta, jog užstatymas K. Sirvydo skvere yra galimas. Tada R. Šimašius garantavo, kad, nepaisant to, jog tokia galimybė šioje vietoje statyboms yra, jis imsis priemonių, jog čia nebūtų statomi namai.“

Be to, G. Steponavičius puikiai prisiminė ir kalėdinę vakarienę su koncerno vadovybe. „E. Masiulis informavo koncerno vadovus, kad dėl ginčytinos paminklo statymo vietos jis, kaip ir buvo prašytas prieš tai, kalbėjosi su R. Šimašiumi“, – sakė piktnaudžiavimu kaltinamas Seimo narys.

Nors koncernas „MG Baltic“ siekė paminklą J. Basanavičiui statyti K. Sirvydo skvere, savivaldydė, jau po kilusio korupcijos skandalo nutarė, jog jis vis dėlto stovės priešais Nacionalinę filharmoniją. Manoma, kad paminklas kainuos apie 100 tūkst., o dar apie 300 tūkst. Eur reikės aikštės sutvarkymui.

„MG Baltic“ byloje minima ir girta prie vairo avariją sukėlusi dabar jau buvusi Nacionalinės žemės tarnybos direktorė Daiva Gineikaitė. Jau kitoje straipsnių ciklo apie „MG Baltic“ bylą dalyje apie tai, kaip skandalingoji valstybės tarnautoja stojo į koncerno pusę.