Karys be uniformos. Vadovavo vienam paslaptingiausių Lietuvos kariuomenės padalinių: man sakydavo – tu ilgai neišgyvensi

Su atsargos kariu, dar dažnai vadinamu legendiniu Lietuvos kovinių plaukikų vadu, Valerijumi Krisikaičiu susitarti dėl susitikimo lengva nebuvo. Kai kalbėjome telefonu vyras su visiems gerai žinoma ekspedicija, radusia nuskendusį laivą „Prezidentas Smetona“, buvo Estijoje. Dar prieš grįždamas iš kaimyninės šalies vyras čia, Lietuvoje, jau turėjo begalę planų – reikalai Klaipėdos universitete, pasiruošimas narų stovyklai.

Visgi įsiprašyti į Valerijaus dienotvarkę pavyko. Su pašnekovu susitikome Klaipėdos universitete. Kadangi esame ne vietiniai, o automobilį nuo pagrindinių universiteto pastatų palikome gan toli, Valerijus jau iš tolo mums pamojo, link kurios pusės eiti. Mojantį vyrą pamatyti nebuvo taip lengva – neaukštas, apsirengęs kamufliažiniais drabužiais Valerijus tarsi prapuolė aplinkoje. Užsimaskavo – juokais pagalvojau.

„Kodėl jūs neinat per pievą?“ – mums priėjus prie V. Krisikaičio, sėdinčio universiteto kieme ant tamsiai rudai nudažyto medinio suoliuko, paklausė šis. Paaiškinome, kad nenorėjome mindyti vejos. Vyras numojo ranka ir šyptelėjo: „Mes juk pėstininkai, galime eiti tiesiai“. Šyptelėjau ir aš.

„Kiek laiko užtruksime“, – gan griežtai, arba taip pasirodė, paklausė Valerijus. Pasakiau, kad viskas priklauso nuo to, kiek laiko turi pats atsargos karys. „Neturiu visai“, – rimtai sako jis ir kviečia eiti į savo kabinetą, tik įspėja, kad kelis kartus pokalbio metu turės išeiti, mat kitą dieną ruošiasi iškeliauti su šauliais į nardymo stovyklą. Su visomis sąlygomis sutikome. Ir iš tiesų, viso pokalbio metu netilo pašnekovo telefonas.

Iki atsargos kapitono leteinanto, dabar dirbančio Klaipėdos universitete, kabineto žygiuojame ilgu, pritemusiu koridoriumi. Valerijus atrakina duris ir pakviečia užeiti vidun. Erdvė maža, į akis iš karto krinta krūvomis popierių nukrautas stalas, ant sienų – nuotraukos, diplomai ir žemėlapiai. Priešais langą ant senų mokyklinių kėdžių išrikiuota nebenaudojama nardymo ekipuotė. Kabinete esantys daiktai tarsi dar labiau sumažina patalpą. Jei mėgintum juos visus apžiūrėti, ko gero, prireiktų ne vienos valandos.

„Čia ir klasė, ir kabinetas, ir muziejus“, – nusijuokia Valerijus, pamatęs nuo vieno prie kito daikto šokinėjantį mano žvilgsnį.

Moksliniai laivai prilyginami kariniams

Su V. Krisikaičiu susitikome kitą dieną po jo grįžimo iš Estijos. Paklaustas, ar buvo pergalės jausmas suradus laivą „Prezidentas Smetona“, pašnekovas purto galvą.

„Niekada nėra pergalės jausmo, kai atiduodi daug jėgų. Yra jausmas, kad atėjo laikas pailsėt. Grįžom 4 val. ryto, 13 val. konferencija, bet dar stovyklos reikalai, tai aš turėjau 8 val. išvažiuot iš namų.

Sekantis etapas turėtų būti su narais, bet kada tai bus, aš nežinau. Ten problema yra gauti leidimus, nes mes esam kitos valstybės laivas, nes mes priskirti prie mokslinių laivų, o tai beveik kaip karinis laivas. Visi moksliniai laivai yra šnipų, jie turi visai kitą statusą. Gerai, gauni leidimą 7 dienom, bet tai turi būt suderinta su geru oru. Jeigu bus blogas oras, mes ten nuplauksim, pastovėsim uoste ir grįšim atgal. Narai gali nardyti, jeigu bangavimas yra pusė metro. Dabar mes pasiruošim pas save jūroje nardyti labai giliai, į didelius, maksimalius gylius, 60–70 metrų“, – ekspedicijos niuansus pasakoja atsargos karys.

DELFI primena, kad Baltijos jūroje atlikę povandeninius tyrimus, Klaipėdos universiteto mokslininkai ir Lietuvos karinio jūrų laivyno kariškiai maždaug 85 m gylyje aptiko laivą „Prezidentas Smetona“. Laivas buvo atpažintas palyginus jo liekanas su brėžiniais.

Laivas „Prezidentas Smetona“ yra ypatingas tuo, kad ilgą laiką buvo pagrindinis Lietuvos karo laivas tarpukario Lietuvos kariuomenėje. Šis laivas kūrė Lietuvos karinio laivyno tradicijas.

V. Krisikaitis, paprašytas papasakoti, ką matė laivo buvimo vietoje, patikina – nematė nieko, tik tai, ką rodė robotai, kurie gavo užduotį, nėrė į jūros gelmes ir atliko paiešką, o gautą informaciją pargabeno laivo įgulai.

„Buvo tokia problema, kad mes šitiems darbams turėjom leidimą tam tikram kiekiui dienų, bet Neptūnas turėjo savo planus, – juokiasi V. Krisikaitis, – iš čia išėjom su štormu, ten stovėjom, laukėm, kol orai susitvarkys. Po to kapitonas sako – yra langas, kokios 12 valandų, bet naktį. Koks mums skirtumas – plaukiam naktį. Ten dabar baltos naktys, naktį kaip dieną. Nuotraukose neatrodo kaip naktis. Padarėm vieną išplaukimą, apžiūrėjom „Smetoną“, pradėjo vėjas kilt. Grįžom atgal, pastovėjom kokią parą ir vėl nuėjom, bet jau dieną, buvom ten ilgiau.

© Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr

Aš turėjau labai paprastą užduotį. Turėjau nardymo ekipuotę su savimi ir, jeigu laivui kažkas atsitiktų, pavyzdžiui, virvė užsivyniotų ant sraigto, būčiau nėręs tai tvarkyti. Naras tokiose situacijose labai geras dalykas. Mes dirbom tokiom vietoj, kur labai intensyvus laivų judėjimas, todėl, jei staiga laivas negalėtų pajudėti, būtų labai didelė rizika.

Antra, man tiesiog reikėjo pažiūrėti, kaip atrodo ta vietovė, turint omeny, kad mums galbūt ten teks nardyti. Vieta tikrai nelabai gera dėl laivų judėjimo. Buvo gera kompanija, maitino po tris kartus per dieną, valgėm visada mėsą. Siaubas. Tai dabar valgau vieną kartą per dieną“, – juokdamasis savo įspūdžiais apie ekspediciją dalinasi atsargos karys.

Pasijuto išmestas

Tiesa, laivo „Prezidentas Smetona“ suradimas nebuvo pirmoji mūsų pokalbio tema. V. Krisikaitis pašnekesį pradėjo nuo išėjimo į atsargą nuotaikų apie tai dar nė nepaklaustas.

„Pirmas dalykas, kurį pajutau, kad yra labai faina . Namie iš ryto pašokau ir po to supratau – juk nėra kur skubėti. Sėdėjau ir galvojau – kaip smagu. Taip buvo neilgai, po to supratau, kad esu tiesiog išmestas. Kito jausmo nėra“, – atvirai ir kiek liūdnokai sako 66–erių atsargos karys ir netrukus paragina keisti temą. „Jeigu aš dabar pradėsiu verkt, mes visi apsiversim“, – juokiasi jis ir prašo užduoti „linksmą klausimą“.

Valerijaus profesinis kelias gan painus. Į Lietuvos kariuomenę jis pateko būdamas 40– ties. Iki tol vyras dirbo naru gelbėjimo stotyje, buvo nardymo instruktoriumi, kurį laiką plaukiojo jūroje kaip jūreivis.

„Reikia pradėt nuo to, kad esu profesionalus naras. Iš pradžių dirbau naru povandeninių techninių ir gelbėjimo darbų tarnyboj uoste. Dar prieš tai dirbau naru gelbėjimo stoty, dirbau nardymo klubo instruktoriumi. Instruktoriumi buvau visą laiką nuo 1972 metų“, – savo patirtis vardija atsargos karys.

Paklaustas, kas gi jį, narą, patraukė tapti dar ir jūreiviu, V. Krisikaitis neišsisukinėja – tokį kelią vyras pasirinko norėdamas gauti kooperatyvinį butą, kurio, šypteli jis, „už pinigus gauti negalėjai“.

„Atėjau į kadrų skyrių. Jie sakė – taip, narai reikalingi, bet dabar narams nėra gelbėjimo laivų ir pasiūlė į jūrą pavaikščioti, jūreiviu pabūti. Sutikau. Ką aš čia sėdėsiu. 4–erius metus plaukiojau kaip jūreivis visokiuose laivuose. Gera patirtis, pamačiau pasaulio“, – sako atsargos karys.

Vėliau, prisimena Valerijus, jis buvo pervestas į gelbėjimo laivą, kur dirbo naru, todėl atlyginimas esą buvo dar didesnis. Tačiau 1990 metais būnant paskutiniam reise, pasakoja vyras, Lietuvoje įvyko daug svarbių pokyčių ir tai jį paskatino grįžti į krantą.

„Per paskutinį reisą supratau, kad turbūt jau lipsiu lauk. Nes ten yra tokia taisyklė – 5 metai jūroje ir gali mest. Jei daugiau nei 5 metai, tai – 10 metų jūroje ir irgi gali mest. Bet jeigu daugiau nei 10 metų, viskas. Tada tik kojomis pirmyn“, – aiškina pašnekovas ir toks jo skaičiavimas mane prajuokina. „Jo , rimtai, – patikina jis, kad tai ne pokštas. – Retai, bet dar sutinku vyrus, kurie iki šiol jūroje. Sako: neįmanoma mest. Viskas. Tas ritmas, gyvenimas jūroje visai kitoks“.

V. Krisikaitis pripažįsta – būdamas jūreiviu jis tapo prietaringu. Energetiniai laukai, sako jis, ten visai kitokie. „Visi jūrininkai prietaringi. 13 diena, penktadienis. Pirmadienis irgi. Į jūrą dėl kažkokių keistų priežasčių visada išvarydavo sekmadieniais. Jūroj nėra viskas taip paprasta“, – nuoširdžiai sako pašnekovas ir kiek sudvejoju, ar nejuokauja.

„O talismanų turit?“ – pasiteirauju atsargos kariškio. „Mano talismanas žmona, – juokiasi Valerijus ir netrukus, jau rimčiau pratęsia, – ne, neturiu. Man kažkaip neaktualu priklausyt kažkokiam daiktui.“

Kūrė paslaptingiausią padalinį

Legendiniu vadu Valerijus vadinamas ne atsitiktinai. Pakliuvęs į besikuriančią Lietuvos krašto apsaugą vyras ėmėsi nelengvos užduoties – treniruoti Lietuvos kovinius plaukikus.

Apie šiuos karius, jų pasirengimą ir vykdomas užduotis, ko gero, žino ne kiekvienas lietuvis. Ir nenuostabu – koviniai narai, kurie šiuo metu priklauso Specialiųjų operacijų pajėgoms, iki šiol yra laikomi vienu paslaptingiausių Lietuvos kariuomenės padalinių.

Lietuvos kovinių narų istorijos pradžia, prisimena Valerijus, buvo Dragūnų batalione Nemirsetoje – miestelyje, kurį dabar mūsų tautiečiai geriau žino dėl laukinių, nepaliestų paplūdimių. Koviniai plaukikai, pasakoja atsargos karys, treniruodavosi ir kaip kiti bataliono pėstininkai, ir kaip narai.

Tiesa, eidamas į kariuomenę V. Krisikaitis sako buvęs kone įsitikinęs, kad vietos joje jam neatsiras, mat kuriantis nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugai buvo kviečiami jauni, 18–27 metų, vyrai.

„Galvoju, nu kur aš čia – man jau 40–imt. Bet, pamaniau, nueisiu. Ateinu į Krašto apsaugos departamento Klaipėdos skyrių. Ten sėdi toks pagyvenęs vyras – sakau, turiu tokias kvalifikacijas, esu naras, kovinės savigynos specialistas, turiu oficialius dokumentus, galiu vesti mokymus, ar galiu pas jus įsidarbinti? Jis sako – nėra direktoriaus, ateik kitą dieną, bet, tikriausiai, galėsi. Man tai davė vilčių.

Po to aš jau pasikalbėjau su direktoriumi. Sako – taip, mūsų kariuomenei bus reikalingi narai specialistai ir koviniai plaukikai, bet dabar nėra etatų. Laukim, bendraukim telefonu. Davė jis man savo numerį. Aš iš karto pradėjau ruošti bazę“, – pakiliu balsu su entuziazmo prieskoniu sako vyras.

Ieškoti pagelbėti galinčių pažįstamų ir dirbti, prisimena atsargos karys, jis pradėjo dar nė nesudaręs oficialios sutarties su krašto apsauga ir tai šiandien Valerijui kelia šypseną.

„Nuėjau į gelbėjimo stotį, kur anksčiau dirbau, susitikau su direktore ir paklausiau – jeigu ką, paremsit? Nes aš nieko neturiu. Absoliučiai. Tuščia vieta. Aš turėjau savo asmeninę nardymo ekipuotę povandeninei medžioklei. Ji sako – gerai, paremsim.

Dar pažinojau baseino direktorių. Aš jam sakau – padėsi, jeigu ką? Man reikės vyrus patreniruot. Sako: su viena sąlyga – baseino dugną pavalykit. Sakau: be problemų, pavalysim. Sutarėm“, – pasakoja V. Krisikaitis. Jis sako, kad panašiu principu pavyko susiorganizuoti ir salę, kurioje kariai buvo mokomi kovinės savigynos.

Iš pradžių, pasakoja Valerijus, tikslas ir buvo visus ateinančius išmokyti apsiginti, todėl treniruotės, šypteli jis, prasidėjo dar jam oficialiai nepriklausant kariuomenei. „Po to mane jau priėmė, paskyrė patrulinės tarnybos viršininku ir prasidėjo tarnyba. Už pinigus“, – juokiasi V. Krisikaitis.

Sprogdint išmoko sovietinėje armijoje

Pašnekovas nardyti pradėjo dar būdamas mokykloje, 1967 metais, ir, kaip pats sako, „užsikabliavo , suprato, kad geresnio užsiėmimo gyvenime neras“. „Mano kolegos man sakydavo – tu ilgai neišgyvensi, susigalvok kokią kitą sporto šaką, pavyzdžiui, šachmatai“, – juokiasi atsargos karys. Vos baigęs mokyklą vyras jau dirbo naru gelbėjimo stotyje, o po to, kaip ir dauguma, buvo pašauktas į sovietinę armiją.

„Mus mokė Latvijoj, o tarnaut atvažiavom į Kaliningrado sritį. Vieno klausia – kas buvai civiliniam gyvenime? Muzikantas – sako. O, į muzikinį būrį. Kitas – suvirintojas. O, į remontininkų. Aš galvoju, ką jie man pasakys, kai aš pasakysiu. Sako – o, mums reikia narų, yra tankų pulke būrys, kuris užsiima gelbėjimo darbais ir vandens žvalgyba. Eisi? Sakau – eisiu.

Aišku, ten nardyt teko labai mažai, daugiau elementari rutina, bet sprogdint išmokau. Galėdavau pagal garsą atskirti, ar imitacija sprogsta, ar sviedinys. Kaliningrado srity vieną vasarą pagal iškvietimus rinkdavom nesprogusią amuniciją ir ją naikinom, todėl įgūdžių turiu“, – giriasi pašnekovas ir priduria, kad vėliau šie įgūdžiai pasitarnavo jau ruošiant kovinius narus.

Nors V. Krisikaitis sako, kad tarnavimas sovietinėje kariuomenėje jam nebuvo prie širdies, nesutapo su jo pažiūromis, vis tik pati kariuomenės tvarka, disciplina, užduotys tąkart vyrui nepasirodė nei gąsdinančios, nei varginančios. Priešingai – tokia kasdienybė tuomet dar jaunuoliui atrodė visai priimtina.

„Sovietų kariuomenės būryje tarnavau su keliais lietuviais. Jie pradėjo skųstis – ai, ta kariuomenė nesąmonė, nuo ryto iki vakaro, pakelia, rikiuoja. Aš sakau – man visai patinka. Tau patinka?! Tu gal ir virš tarnybinių liksi? – stebėjosi. Žinai, sakau, jeigu būtų Lietuvos kariuomenė, ko gero, likčiau. Bet čia ne. Įsivaizduokit, po tiek daug metų man atsirado mažiukas šansiukas ir aš netikėtai papuoliau į (Lietuvos – DELFI) krašto apsaugą. Ir prasidėjo įdomus gyvenimas“, – šypteli V. Krisikaitis.

Apie kovinius narus sužinojo iš filmų

Viename interviu atsargos karys yra prasitaręs, kad jis pats kovinių plaukikų veikla susižavėjo 17–kos, pažiūrėjęs apie juos filmą. Paklaustas apie tai Valerijus tik nusijuokia ir patikina, kad iki šiol turi visą filmų kolekciją. Būtent iš filmų ir knygų, sako jis, apie šią paslaptingą tarnybą gavo daug informacijos.

„Visi filmai apie nardymą mane labai domino. Buvom tokia nedidelė grupelė ir pranešdavom vienas kitam, jei tik rodydavo filmą apie nardymą – o, filmas per teliką, 20 val., viskas, šiandien žiūrim. Kartą per metus, – prisimindamas nusijuokia atsargos karys. – Apie kovinius plaukikus tada buvo pastatyti keli sovietiniai filmai, po to man dar pavyko apie tai perskaityti vieną meninę knygą. Mane sudomino, po to klubo viršininko paklausiau ir jis man dar daugiau makaronų prikabino. Sako – oi, tu ką, ten tokia tarnyba, tiek nuotykių, ten jie net be uniformos vaikšto ir jiems moka 90 rublių per mėnesį. Galvoju – kaip būtų faina ten papulti, nes kareivis per mėnesį gaudavo 3,50 rublių. Buvo tokia romantiška informacija ir nežinomybė, kaip ten iš tikrųjų yra“.

Vėliau, sako Valerijus, jau dirbdamas jūroje jis skaitė visas knygas apie kovinius plaukikus, kurias galėdavo gauti. „Iš tų knygų gavau informaciją apie tai, kaip jie veikia. Dirbdamas jūroje galėjau lankyti žvejybos uosto biblioteką, tik buvo sąlyga, kad į jūrą knygų imti negalima, bet buvo galima užsisakyti knygą ir ją atsiųsdavo net iš Maskvos. Žinodamas knygos apie vokiečių kovinius plaukikus pavadinimą ją užsakiau, turėjau labai trumpai, negalėjau visos perskaityti, bet kai kuriuos dalykus susikonspektavau, kurie man atrodė įdomūs. Kodėl aš tai dariau, pats nežinau“, – juokiasi V. Krisikaitis ir priduria, kad tą konspektą turi iki šiol.

Būtent tikslas sukurti kovinių plaukikų būrį čia, Lietuvoje, sako atsargos karys, jį ir atvedė į kariuomenę. Tačiau šis užmojis, pripažįsta V. Krisikaitis, buvo sunkiai suderinamas su karine karjera.

„Kai patekau į būrį man iš pat pradžių kažkodėl davė labai aukštas pareigas – buvau desantinio būrio viršininkas. Aš net nežinojau, kas tai yra, – juokiasi atsargos kpt. leitenantas. – Po to gavau štabo kuopos vado pareigas. Štabo kuopa praktiškai valdo visą batalioną – ir ten darbo ojojoj. Ten buvo ir žvalgų būrys (kurio vyrai buvo ruošiami kaip koviniai narai – DELFI). Bet aš pamačiau, kad nieko nesigauna, absoliučiai, nes aš dirbdamas vos retkarčiais matau tuos savo žvalgus, o tos jų treniruotės man buvo kaip papildomas darbas. Tada sakau – perveskit mane į žvalgų būrio vadą. Sako – tu ką, išprotėjai, ten gi vyr. leitenanto pareigos, tu neaugsi. Kad, sakau, man ta karjera neįdomu, aš matau, kad dabar nepavys padaryt to, dėl ko atėjau į kariuomenę“, – prisimena V. Krisikaitis.

Rinktis neturėjo iš ko

Nors V. Krisikaitis buvo Kovinių narų tarnybos pradininkas Lietuvos kariuomenėje, išpešti iš vyro nors kiek pikantiškesnių detalių apie šių profesionalų veikimo principus sunku. Koviniai narai tituluojami bebaimiais vyrais, mat jų užduotys iš tiesų labai pavojingos – jie gali patekti net į visiškai priešo kontroliuojamas teritorijas, kautis tiek sausumoje, tiek vandenyje, atlikti žvalgybą, gelbėti įkaitus ir t.t.

Nors šiandien į Kovinių narų tarnybą patenka toli gražu ne visi norintys, reikalavimai šiems kariams – itin dideli, o atrankos ypatingai griežtos, V. Krisikaitis prisimena, kad vos pradėjus žvalgus treniruoti veikimui vandenyje pasirinkimo galimybės praktiškai nebuvo.

„Kai mes persikėlėm iš Nemirsetos į Klaipėdą, kur Dragūnai yra dabar, būry buvo gal tik 4–5 liktiniai (Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie atlikdami privalomąją pradinę karo tarnybą buvo atrinkti į profesinę karo tarnybą ir sudarė profesinės karo tarnybos sutartis – DELFI), visas būrys buvo profesionalų. Etatai buvo profesionalų, o žmonių nebuvo, nes nebuvo norinčių. Bataliono vadovybė nusprendė užpildyti būrį šauktiniais. Surinkom tuos vaikinus belekaip, stipresnius fiziškai. Mes galvojom, gal jie metus atitarnaus, o po to pasiliks būry. Atitarnavo metus ir visi iki vieno išėjo. Nieko neliko“, – nelengvą pradžią prisimena V. Krisikaitis.

Po tokio savotiško fiasko, pasakoja atsargos karys, jis gavo įsakymą daugiau šauktinių nepriiminėti, priimti tik tuos liktinius, kurie iš tiesų tinkami būti narais.

„Kiekvienas kovinis naras gali būti geru pėstininku, bet ne kiekvienas pėstininkas gali būt naru. Nesunku patikrinti. Tada dar būdavo, kad iš Vilniaus atsiunčia žmogų, sako – pabandykit, gal jis jums tiks. Sakydavau – jeigu jums netinka, tai ir mums netiks. Man užtekdavo su juo pasikalbėt ir aš jį įtikindavau, kad jis netinka.

Idealios atrankos daryti aš neturėjau galimybės. Nėra žmonių. Tiesiog nėra. Galbūt tu tinki į narus, bet tu gi ne naras, tu fotografas. O kodėl tu ne naras, tu gi tinki? – žiūrėdamas į kartu esantį kolegą fotografą Domantą retoriškai klausia pašnekovas ir netrukus pratęsia mintį. – Nes tiesiog tau to nereikia. Viskas priklauso nuo organizmo. Yra žmogus kuris tinka, bet nenori, ir yra tas, kuris labai nori, bet netinka. Tada tu imi tą, kuris labai nori, bet netinka ir padarai iš jo tinkamą“, – nusijuokia atsargos karys.

Iš paukščio – į amfibiją

„Koviniais narais susižavėjote būdamas vos 17–kos. Sakėte, kad patraukė romantika ir nežinomybė. O kaip ta kovinių narų realybė atrodė, kai prie jos prisilietėte pats?“ – klausiu Valerijaus.

„Taip ir mačiau – romantiškai. Nebūna darbo be romantikos. Mane piktina, kai rašo, kad naro darbe nėra romantikos. Yra romantikos, tik ji tokia savotiška.

Tai yra sunkus darbas. Netgi pavojingas. Pavyzdžiui, elementariai tau reikia iššokti iš malūnsparnio, pataikyti į vandenį kojomis žemyn, o po užduoties tave malūnsparnis surenka – kopėčios nuleidžiamos virš vandens, tu įsikimbi ir lauki, kol tos kopėčios pasieks partnerį. Kai partneris įsikimba, tu pradedi lipt. O kaip tu esi apsirengęs? Hidrokostiumu, po juo dar gali būti maskuojanti uniforma, plius ginklas, plius kuprinė, plius pelekai. Kur čia romantika? Būni vandeny ir netrukus iš žuvies vėl pavirsti paukščiu , – juokiasi atsargos karys. – O iš paukščio – vėl į vandenį, vėl tampi amfibija. Nu faina .“

Pradžioje, prisimena Valerijus, jo treniruojami vyrai dar nebuvo vadinami koviniais narais. Mes, sako jis, buvom sausumos žvalgai, bet galėjom veikti ir vandenyje.

„Po daug metų aš sužinojau, kad taip koviniai plaukikai ruošiami ir visam pasauly – paruošimas kaip žvalgų ir plius nardymas. Tik kitur pasaulyje, turtingesnėse valstybėse, yra daugiau žmonių, resursų ir kiekvienai užduočiai kariai ruošiami atskirai, nėra universalų. Pavyzdžiui, laivų minavimams – viena grupė, išsilaipinimams į krantą – kitas būrys, giluminė žvalgyba, su parašiutais šokinėjimas – dar kitas būrys. Mes bandėme paruošti universalus“, – aiškina V. Krisikaitis.

Paklaustas, ar treniruojantis tokioms sudėtingoms užduotims įmanoma nebijoti, atsargos karys neišsisukinėja. Nebijoti, sako jis, negali, bet privalai save kontroliuoti.

„Kaip tu nebijosi, jeigu, pavyzdžiui, yra saugoma vandens akvatorija, kontroliuojamas vandens paviršius, vandeny matomumas nulinis, kompaso praktiškai nepanaudosi, kaip tau prisiartinti prie objekto? Plaukiant paviršiumi. Reiškia – tu turi taip tobulai užsimaskuoti, kad tavęs niekas nepamatytų. Nes jeigu pamatys – keli variantai: arba iš karto nušaus, arba mes granatą, arba ištrauks – tai dar blogiau. Todėl, kai duodi tokią užduotį, turi įsitikinti, kad tas žmogus tam tikrai tinka“, – įsitikinęs legendinis kovinių plaukikų vadas.

Anot jo, kad būtų galima pavesti žmogui sudėtingas užduotis, jis turi nuolatos daug ir sunkiai dirbti, tačiau, pastebi pašnekovas, tai daro retas karys.

„Suprantat, – atsidūsta vyras, – žmogus turi būt taip ištreniruotas, kad jis pilnai pasitikėtų savo jėgomis. Pas mane buvo tokia praktika. Yra 5 punktai, kada tu gali pasiekti savo tikslą. Aš jums jų nesakysiu. Bet dar iki tol, kol tu prieini iki pirmo punkto, už tavo nugaros per sezoną turi būti mažiausiai 80 valandų po vandeniu. Nes streso būsenoj žmogus gali supanikuoti.

Teisybė yra labai paprasta – kareivis privalo daug šaudyti, bėgioti, treniruotis, kad jam tai nebūtų naujovė, galėtų tai daryti automatiškai. Taip? Taip. Vairuotojas gavo teises, turi važiuoti važiuoti važiuoti, kad jo įgūdžiai būtų labai geri. Vyrai, tai kodėl jūs šaudot vieną kartą per savaitę, o nardot vieną kartą per tris mėnesius? Aš atsakymo neturiu“, – rimtu tonu sako pašnekovas.

Apie šeimą kalbėti nenori

Paklaustas, kaip į tokį pavojingą vyro karjeros kelią reagavo žmona, Valerijus tik šypteli. „Pirma ar antra?“ – klausia. „Abi“, – šypteliu ir aš.

„Pirma žiūrėjo labai neigiamai, todėl mes ir išsiskyrėm. Nes jai atrodė geriau, kai aš buvau jūroj ir kartais grįždavau į krantą. Antra – pati kariškė, ji viską supranta“, – patikina pašnekovas, tačiau netrukus leidžia suprasti, kad atvirauti apie sugriuvusią pirmąją santuoką nenori.

„Ten buvo daug dalykų – ir mažai laiko, ir mažai pinigų. Mums momentais visai nemokėdavo, atlyginimų negaudavom, tik maistpinigius. Buvo ir kiti dalykai. Nenoriu dabar į tai gilintis, tai mano vidinė patirtis. Galbūt tada aš buvau ne visai teisus, bet taip buvo. Atgal kelio nėra, reikia judėti pirmyn“, – mąsliai sako jis.

Vis dėlto vyras sako, kad suderinti kariuomenę ir šeimą įmanoma, tačiau pripažįsta, kad užduotis – nelengva, ypač dabartiniams kariams, kurie dažnai važiuoja į misijas, komandiruotes, atsiduria realiame pavojuje.

„O pats buvote pakliuvęs į realų pavojų?“ – teiraujuosi. „Ką reiškia realus?“ – nustemba pašnekovas. „Pats paminėjote, kad misijos – realus pavojus“, – papildau savo klausimą. „Teko“, – lakoniškai atsako vyras. „Buvote kažkokiose misijose?“ – klausiu.

„Taip, kažkokiose, – nusijuokia Valerijus. – Baisu nebuvo. Buvo įtampa, nervinis juokas po visko. Dabar daugiau žinau, kas su manim būtų nutikę jeigu kas. Bet tada apie tai negalvojau“, – užuominomis kalba atsargos karys ir suprantu, kad šiomis patirtimis viešai pasidalinti pašnekovas taip pat nenusiteikęs. Vis dėlto bandau pokalbį tęsti. „O kai pagalvojot, kas būtų jeigu būtų?“ – kiek nedrąsiai klausiu.

„Būtų baisu. Būtų bjauru. Nežinau, jeigu papulčiau ten, kur man nereikia. Niekas nežino, kaip elgtųsi iki to momento, kol taip nenutinka. Gali būt erelis, skraidyt padebesiais, bet jeigu tave gerai nuleis, tai kaži – atsistosi ar ne. Nežinau. Nenoriu apie tai kalbėt“, – temą užbaigia vyras.

Kariai, vėliau paaiškina jis, eidami į kariuomenę apskritai negalvoja apie mirtį. „Niekas negalvoja, kad mirs. Juk tu važiuodamas į darbą negalvoji, kad kažkokiam sunkvežimy sėdi girtas vairuotojas, kuris tave sutraiškys. Vidinis balsas, kaip tam anekdote. Jis sako – lipk į medį ir tu pradedi lipt. Įlipai, sako – lipk aukščiau. Įlipi į pačią viršūnę, šakos traška, vidinis balsas sako – nu dabar kaip dribsim“, – juokiasi V. Krisikaitis ir netrukus prisimena dar vieną karių požiūrį atspindintį anekdotą.

„Ateina savanoris naujokas į verbavimo punktą, ten sėdi senolis, antsiuvų krūva, medalis kabo. Naujokas sako: niekaip negaliu suprast, ar reikia man eit į kariuomenę, ar ne. Gal gali patart, tu gi jau čia seniai. Senis sako: žinai, yra du variantai – galima eiti, o galima neiti. Jeigu neisi, tai gyvensi civilinį gyvenimą. Bet jeigu eisi – du variantai: bus karas ar nebus karo. Ir taip toliau. Čia lygiai taip pat. Ateina žmonės. Ką tu galvoji jie į karą ateina? Ne. Jie ateina į kariuomenę, jie ateina gražiai atrodyti, gaut normalius atlyginimus, pabuvot kituose kraštuose, pažaist su ginklais, pašaudyt, pabėgiot. Bet jie neina į karą, jie nenori kariaut“, – įsitikinęs atsargos karys.

Niekada nepasiduok

Dar pačioje susitikimo su Valerijumi pradžioje, žvalgydamasi po jo darbo kabinetą atkreipiau dėmesį į ant sienos kabantį piešinį – varlę pastvėrusį gandrą ir užrašą „Niekada nepasiduok“. Būtent toks iki šiol yra kovinių narų šūkis.

„Per vieną tokį susitikimą elgiausi nelabai kariškai, – piešinio atsiradimo istoriją pradeda pasakoti atsargos karys, – aprėkiau vieną žmogų, kuris man po to ramiai pasakė – nu ką baigei? – nusijuokia. – Atėjau aš tada į savo kabinetą ir tas piešinys pas mane kabo – tai buvo tiesiog varlė. Aš tai varlei nupiešiau peilį, svorio diržą, kvėpavimo aparato žarneles ir maskuojantį kostiumą. Galva tuščia, nežinau, ką daryt, nes mes papuolėm į tokią situaciją, kad mums turėjo būti skirti pinigai, o mes jų negavom ir viskas sustojo. Ir ant to piešinio parašyta – niekada nepasiduok. Galvoju, čia gerai. Nuo to ir liko – niekada nepasiduok. Kai mes ieškojom sau šūkio, supratau, kad geresnio nėra.“

Paklaustas, ar per savo kaip kario kelią pats niekada nebuvo atsidūręs situacijose, kuriose norėjosi pasiduoti, Valerijus šypteli: „Tas šūkis leidžia šiek tiek atsitraukti. Pasiduot nereikia, bet gali šiek tie atsitraukt ir pasukt į šoną. Laiks nuo laiko aš pagalvodavau, kad gal man reikėtų susutot. Bet aš niekaip negaliu užbaigt to darbo. Visiems sakau, kad nardau iš pavydo – tokia apranga gera, – pajuokauja pašnekovas ir susimąsto. – Gal viskas yra truputį kitaip. Gal geriau atsitraukt laiku. Bet kol kas aš neturiu tokios galimybės“.

Eidamas į kariuomenę, šiandien sako Valerijus, jis niekada nemanė, kad tai pavojingas darbas, mat jau buvo užkietėjęs naras. Žinoma, sako jis, teko dirbti su sprogmenimis ir pripažįsta, kad rizika tokiose užduotyse nemaža.

„Ten klaidų negalima daryti. Viską reikia daryti taisyklingai – sujungti detonatorius su ugnies virvute, prispausti ne dantimis, o replytėm. Nors ir dantim spausdavom. Ten menkiausia klaidelė gali padaryti sprogimą rankose.

Aš savo visiems vaikinams sakydavau – pėstininkai, jus Dievas myli, todėl į rojų per karą eisit be eilės. Toks yra kario santykis su mirtim“, – sako V. Krisikaitis.