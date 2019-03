Šiurpo net visko matę britų pareigūnai: lietuvis kambarioką uždaužė lyg žaisdamas

Už grotų britai tuo metu 22-ejų lietuvį Tomą Krasnovą pasiuntė už kraupią žmogžudystę, kuriai jis pasiryžo dėl pinigų.

2010 metų lapkritį lietuvis užpuolė savo kambarioką: sumušė, spardė, šokinėjo ant galvos, smaugė ir paliko mirti parke.

Policijos pareigūnus iškvietė pro šalį ėję praeiviai, pamatę ant sniego gulintį vyrą. Atvykus medikams buvo nustatyta, kad vyras miręs, tačiau vėliau, po ekspertizės, buvo paskelbta, kad vyras galėjo išgyventi, jei pagalba jam būtų buvus suteikta anksčiau.

Draugą užmušė eidami nusipirkti alkoholio

Lemtingą 2010 metų lapkričio vakarą trys lietuviai girtavo kambaryje, kuriame visi trys ir gyveno. Tyrimo metu vyrai suskaičiavo, kad penktadienį trise išgėrė penkis butelius degtinės ir apie penkiolika skardinių alaus.

Tačiau konfliktas kilo ne tada. Alkoholio išgėrę vyrai sukrito miegoti, o atsibudę nusprendė, kad alkoholio dar maža.

Šeštadienio rytą visi trys išėjo pirkti dar alkoholio. Einant per parką T. Krasnovas puolė savo kambarioką, ėmė jį smaugti ir kratyti. Pargriovęs pradėjo šokinėti ant galvos ir spardyti į veidą.

Egzekuciją matęs trečias vyras vėliau policijai teigė, kad visa tai palaikė „vyriškais žaidimais“, esą iš šono atrodė, kad jiedu tiesiog žaidžia.

Pargriautas ir sumuštas vyras liko gulėti, o kiti du lietuviai lyg niekur nieko nuėjo į parduotuvę, nusipirko alkoholio ir grįžo namo.

Nužudė dėl pinigų

Trise kambaryje apsigyvenę lietuviai nusprendė, kad būtų patogiau, jei maistą pirktų kas savaitę. Vieną savaitę vienas, kitą - kitas.

Nužudytasis, kaip vėliau tyrimo metu teigė kaltinamieji, nors ir sutiko su tokiomis sąlygomis, bet jų nesilaikė.

Auka savaitgaliais girtaudavo, todėl svaigalams išleisdavo visą uždarbį, todėl, kai reikėdavo pirkti maisto, nebeturėdavo pinigų. Tai ir įsiutino T. Krasnovą, kuris būdamas neblaivus nesuvaldė įsiūčio.

Tarėsi meluoti

Parke ant sniego kambarioko lavoną palikę lietuviai nuėjo iki parduotuvės, nusipirko alkoholio ir grįžo namo toliau girtauti. Policija juos abu suėmė tik beveik po savaitės, gruodžio 3-iąją.

Iki suėmimo abu vyrai jau buvo susitarę melą, kurį kartojo policijos pareigūnams: esą jie iš namų išėjo visi trys, tačiau parduotuvėje išsiskyrė. Teigė, kad auka namo taip ir negrįžo.

Tačiau egzekuciją stebėjęs trečias lietuvis netrukus prisipažino ir pasakė pareigūnams, kaip viskas vyko iš tikrųjų.

Trečias lietuvis, kuris matė visą nusikaltimą ir pasakė pareigūnams tikrąsias nusikaltimo aplinkybes, iš pradžių buvo suimtas, tačiau vėliau teismo laukė laisvėje. Teismas 27-erių lietuvį išteisino.

Pareigūnai nusikaltimą vadino itin žiauriu

Detektyvas Jimas McCrorie teisme teigė, kad T. Krasnovo smurto protrūkis buvo itin žiaurus.

„Krasnovas girtavo kartu su auka, savo kambarioku, tačiau jų nuomonės išsiskyrė. Vis dėlto, tas smurto protrūkis ir užpuolimas buvo itin žiaurus. Kaip vėliau teigė liudininkai, jis buvo taip stipriai sumuštas, kad vilčių išgyventi nebuvo“, – portalas edp24.co.uk citavo pareigūną.

Po teismo sprendimo pareigūnas kalbėjo, kad bausmė atitinka nusikaltimą.

„Tikiuosi, kad ši bausmė leis aukos šeimai ir draugams leis susitaikyti su sielvartu. Dabar jie žino, kad teisingumas buvo įvykdytas“, – teigė J. McCrorie.

Lietuvių pamėgtame Visbiče – daugybė kraupių nusikaltimų

2014-ųjų metų duomenimis, Visbiče gyveno apie 5 tūkst. lietuvių ir tai sudarė beveik penktadalį visų miesto gyventojų.

Miestelyje ne tik veikia didelė lietuvių bendruomenė, valstybinėse institucijose pateikiami vertimai lietuvių kalba, bet ir yra suburtos dvi lietuvių krepšinio komandos.

Į Visbičą lietuviai atvyko dėl pelningo ir patirties nereikalaujančio darbo fabrikuose ar gamyklose. Labiausiai garsėja netoli miesto įsikūręs bulvių fabrikas.

Vis dėlto, šiame mieste lietuviai dažnai ir nusikalsta. Per pastaruosius kelerius metus šiame mieste buvo nužudytas ne vienas lietuvis, o jų žudikai, taip pat lietuviai, pasiųsti už grotų keleriems metams ar net visam gyvenimui.

2006-aisiais du emigrantai buvo pasiųsti į kalėjimą iki gyvos galvos už tautiečio nužudymą iš keršto. Vienas iš nuteistųjų, Ruslanas Ignatenka, kalėjime buvo nužudytas.

2011 metais už grotų iki gyvos galvos buvo pasiųstas Tomas Ačas. Jaunas vyras buvo apkaltintas kaimynės sutrypimu.

Auka po kelių dienų buvo rasta savo kambaryje, tarp čiužinių. Ekspertai nustatė, kad moters kūnas buvo tiesiog sutryptas.

2013-aisiais Donatas Doblys buvo nuteistas šešiolikai metų nelaisvės už moters žmogžudystę.

Atlikus ekspertizę buvo nustatyta, kad moteris mirė uždusinta ir stipriai apsinuodijusi alkoholiu. Prieš mirtį ji du kartus buvo išžaginta. Ant kūno rastos įkandimų žymės.

2017-aisiais į kalėjimą iki gyvos galvos buvo pasiųstas Kęstutis Baužys. Vyras buvo nuteistas už draugės nužudymą.

Vyras pats iškvietė policijos pareigūnus teigdamas, kad girtavusi moteris vaikščiojo po namus ir trankėsi į sienas. Esą taip ant jos kūno atsirado daug mėlynių ir sumušimų. Tačiau po ekspertizės paaiškėjo, kad moteris buvo mirusi kur kas anksčiau nei buvo iškviesti pareigūnai, be to, sužeidimai buvo per stiprūs, kai kurie jų buvo seni.