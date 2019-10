Šaltakraujiškomis žmogžudystėmis pasibaigusios meilės istorijos: sugyventines nužudę vyrai

Nesuvokimu, kaip viskas įvyko, teisinosi ir savo žmoną mušęs, iki vonios tempęs, o galiausiai miške užkasęs ir artimiesiems melavęs vyras.

Dar vienas tvirtino norėjęs tik pagąsdinti, o pamatęs, ką padarė, nesislapstė. Priešingai – stovėjo prie mylimosios kūno ir laukė, kol jo suimti atvyks policijos pareigūnai.

Ir tai tik dalis istorijų, kuriose kerštaujantys ar sunkiai suvokiantys vyrai nužudė savo mylimąsias.

Valentino dienos košmaras – mylimąją mirtinai subadė peiliu



2014-ųjų vasarį marijampolietis Žydrius Kryžauskas šaltakraujiškai nužudė savo mylimąją ir bandė pasikėsinti į jos mažamečių vaikų gyvybes.

Konfliktas tarp Ž. Kryžausko ir jo sugyventinės kilo Valentino dienos vakarą. Iki lemtingos nakties sugyventiniai kartu buvo šešerius metus ir augino keturis vaikus, vienas jų – tuo metu vos keturių mėnesių kūdikis – buvo bendra poros atžala.

Įkaušęs vyras po kivirčo su mylimąja griebė į ranką peilį ir net septyniolika kartų smogė jai į įvairias kūno vietas, kol ši mirė. Šaltakraujiško akto metu lovoje kartu su mama gulėjo vos keturių mėnesių dukra, tačiau žudikas jos nelietė. Baigęs kruviną darbą jis nusprendė atimti gyvybes kartu augusiems vaikams iš moters ankstesnių santykių.

Įsėlinęs į 13 ir 7 metų brolių kambarį jis pradėjo smaugti vyresnėlį ir keletą kartų dūrė jam peiliu į kaklą, tačiau paaugliui pavyko pasipriešinti. Jis sugebėjo atimti iš patėvio peilį, išstūmė jaunesnį broliuką iš lovos ir nuskubėjo šauktis pagalbos pas kartu gyvenusią močiutę.

Kaltinamasis teismo metu neigė savo kaltę teigdamas, kad tą vakarą buvo girtas ir nieko neprisimena. Vis dėlto toks pasiteisinimas pareigūnų neįtikino. Teismas nusprendė pasiųsti žudiką už grotų keturiolikai metų.

Sumušęs nutempė į vonią ir paliko mirti

Už kraupų mylimosios nužudymą Rolandas Čižikas 2014-aisiais už grotų buvo pasiųstas 9 metams. Teismas išaiškino, kad vyras ne tik nužudė mylimąją, su kuria tuo metu augino pusmečio kūdikį, bet jos kūną dar bandė slėpti užkasdamas miške.

Vilniaus apygardos teismas prieš penkerius metus išaiškino, kad tuo metu 33-ejų vyras penkeriais metais jaunesnei mylimajai sudavė ne mažiau kaip keturiasdešimt smūgių į įvairias kūno vietas, ją jau kraujuojančią nutempė į vonią ir ten paliko.

Po kiek laiko jis mylimąją rado jau negyvą ir nusprendė tęsti kruviną darbą. Jos kūną paslėpė bagažinėje, išvežė į mišką ir užkasė.

Kraupų nusikaltimą vyras įvykdė 2013-ųjų gruodį, prieš pat didžiąsias metų šventes. Ir nors prieš išgirsdamas teismo nuosprendį jis viešai gailėjosi, tačiau iš pradžių viską neigė ir tvirtino, kad jo vaiko motina tiesiog dingo. Esą tiesiog išėjo iš namų ir nebegrįžo.

Beje, jis ne tik melavo, jis bandė paslėpti kruvinus pėdsakus kitą rytą po žmogžudystės paskambindamas moters artimiesiems ir pranešdamas, kad jo mylimoji dingo.

Teisme vyras prisipažino, kad smogė mylimajai, tačiau, jo teigimu, ne keturiasdešimt kartų, o vos kelis. Jis tvirtino, kad tą vakarą jo sugyventinė buvo vėl paragavusi velnio lašų, dėl to kilo kivirčas. Lipdama iš automobilio ji esą neišlaikė rankose savo kūdikio ir šis iškrito ant žemės. Būtent dėl to vyras nesusivaldė ir smogė moteriai, tada paėmė vaiką ir nuėjo namo, palikdamas ją gulėti be sąmonės.

Grįžęs prie vaiko motinos po kurio laiko pamatė, kad ji niekaip neatsigauna, tad nutempė ją į vonią, užpylė vandeniu ir esą tikėjosi, kad ji tuoj prabus. Palikęs ją vonioje vyras kartu su vaiku užmigo, o prabudęs rado savo mylimąją šaltą kaip ledas, jau nebegyvą.

„Pirma mintis buvo ta, kad reikia ją paslėpti, todėl nutempiau iki automobilio ir įkėliau į bagažinę. Čia ją ir palikau, – teisme teigė vyras. – Kai sūnus atsibudo, jį pamaitinau ir išvažiavome. Miške iškasiau maždaug metro gylio duobę, į ją įstūmiau Liudmilą ir užkasiau... O paskui pranešiau artimiesiems, kad ji pabėgo.“

Šaltakraujiškai savo moterimi atsikračiusį vyrą bandė ginti kaimynai ir kaimo, kuriame jie gyveno, gyventojai. Jie net surinko parašus teigdami, kad vyras esą visais būdais stengėsi pakeisti savo mylimosios gyvenimo būdą, tačiau jam nepavyko.

Žudė mylimąją, o galvojo, kad bado save

„Maniau, kad žudau save, bet tik ne ją“, – taip teigė prieš dešimtmetį net 143 kartus savo mylimajai į įvairias kūno vietas peiliu smogęs klaipėdietis Dmitrijus Andreičiukas.

Trylikai metų už grotų pasiųstas vyras dvejais metais jaunesnę mylimąją nužudė būdamas apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. „Kartu pašokome, išmėčiau kambaryje pinigus, man ėmė lietis spalvos, todėl užsirūkiau žolės, – teismo salėje kalbėjo žudikas ir prisiminė, kad jo mylimoji bandė jį stabdyti, prašė nebevartoti narkotinių medžiagų, net gąsdino, tačiau tai jo nesustabdė. – ji nuėjo prie durų, aš paėmiau peilį, galvojau, kad ji ką nors į namus įleis. Buvau išsigandęs. Pribėgęs prie balkono bandžiau peiliu atidaryti balkono durų užraktą, tačiau nepavyko iš buto dingti, todėl po to užpuoliau Jolantą vonios kambaryje. Man atrodė, kad jos veidas buvo toks kaip mano.“

Kraupų nusikaltimą įvykdęs vyras užmigo. Tik prabudęs ir kraujuose pasruvusią mylimąją pamatęs vyras suprato, kas atsitiko. Tačiau jis nusprendė pasišalinti.

Susikrovęs daiktus jis išėjo iš namų ir savaitę gyveno viešbutyje. Vėliau išvyko su draugu į Londoną. Pareigūnai jaunos moters kūną bute rado tik po savaitės.

Anglijos pareigūnų į Lietuvą perduotas žudikas buvo pasiųstas už grotų.

Nužudęs nesitraukė nuo mylimosios kūno tol, kol atvyko policija

Ketveriais metais vyresnę sugyventinę Andrius Laurikietis prieš penkerius metus, gegužę, nužudė smogdamas peiliu daugybę kartų į įvairias jos kūno vietas. Vyras nesislapstė, vos įvykdęs nusikaltimą pats paskambino savo seseriai ir prisipažino, kad nužudė savo mylimą moterį. Pastaroji iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai rado vyrą lūkuriuojantį prie automobilio, kuriame buvo rastas jaunos moters kūnas.

Tuo metu vos 24-erių A. Laurikiečio ir jo sugyventinės santykiai buvo pašliję, jie jau norėjo sukti skirtingais keliais, tad vyras pas ją nuvyko pasikalbėti. Atvykę į mišką mylimieji kalbėjosi moters automobilyje, jame vėliau ir buvo įvykdyta žmogžudystė.

Anksčiau niekuomet nesmurtavęs A. Laurikietis teisme tvirtino, kad neketino žudyti, esą norėjo tik pagąsdinti. Teisme vyras pasakojo, kad tą vakarą, vos nužudęs savo mylimąją, dar parašė vienam iš jos vaikų žinutę, kad mamos nebėra.

Artimieji teigė, kad moteris buvo rami, sunkiai sirgo, tad niekur nedirbo. Moteris augino tris paauglius vaikus.

Kaip ramus buvo apibūdinamas ir A. Laurikietis, nors kai kurie jo aplinkos žmonės vėliau pasakojo, kad buvo matę jį smurtaujantį prieš gyvulius ūkyje.

Prieš žmogžudystę buvo išspirtos moters buto durys, tačiau teismas nepatvirtino, kad tai padarė jos buvęs sugyventinis.

Nužudė dėl to, kad nenorėjo susitaikyti

Iš keršto, kad ši nusprendė nutraukti santykius – tokia priežastis buvo įvardyta teisme, kuriame buvo tiriama jaunos moters žmogžudystė. Kruvinai savo santykius su jaunesne mylimąja baigė Vytautas Albokas, kuris bandė slėptis ir bėgti nuo jam paskirtos bausmės.

2010-ųjų sausį jauna medikė buvo nužudyta nuomojamame bute Klaipėdoje. Vyras savo kaltę neigė ir kai jam buvo paskirta vienuolikos metų laisvės atėmimo bausmė, šis, sumokėjęs užstatą, liko laisvėje ir apskundė tokį nuosprendį.

Vis dėlto, 2013-aisiais Apeliacinis teismas paskelbė, kad nuosprendis lieka galioti.

Vyras savo mylimąją nužudė šaltakraujiškai: ranką badė peiliu, daužė galvą, o galiausiai – pasmaugė apsukęs kaklą šaliku ir surišęs mazgu. Merginos kūną rado jos mama ir įtarimų šešėlis iš karto krito ant jos buvusio mylimojo V. Alboko.

Santykiai buvo nutraukti merginos iniciatyva, tačiau vyro tai netenkino. Ji artimiesiems skundėsi, kad vyras vis siekė susitaikymo, persekiodavo ją.

Teisme vyras atkakliai neigė savo kaltę, tačiau teismo pasiaiškinimai neįtikino, o ir įrodymai kalbėjo patys už save. Ant jo batų buvo rasta merginos rūbų mikropluoštų ir kraujo pėdsakų. Merginos bute, kur buvo rastas jos kūnas, buvo rasta pirštinė, ant kurios – jo batų antspaudas.

Nuo bausmės išsisukti bandęs vyras slapstėsi, tačiau galiausiai buvo rastas konspiraciniame bute Palangoje. Tiesa, net rastas nesutiko paklusti policijos pareigūnų reikalavimams ir durų neatidarė, tad jas teko laužti.