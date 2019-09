Neįprastas laimikis pakliuvo 19-mečiui žūklės mėgėjui Oscarui Lundahliui, kuris gaudė otus šiaurinėje Norvegijos dalyje esančios Andoyos salos priekrantėje.

Vaikinas užmetė meškerę su skumbrės mėsos masalu ir netrukus sulaukė kibimo, tačiau tai, ką jis po pusvalandžio ištraukė iš jūros vandenų, buvo ne tai, ko tikėjosi.

Apie metro ilgio gyvis su didžiule galva ir išsprogusiomiks akimimis žvejį išgąsdino taip, kad jis vos neiškrito iš valties.

Oscar Lundahl was trying to catch blue #halibut when he found the unusual #fish on the end of his line off the coast of #Norway. pic.twitter.com/0SCVK5n5od