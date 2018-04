JAV įstatymų leidėjai tikrina jo kompanijos privatumo politiką ir kokį vaidmenį atliko „Facebook“, kai prasidėjo Rusijos kišimasis į 2016 metų Jungtinių Valstijų prezidento rinkimus. Kongresmenai svarstė, kad „Facebook“ ir kitų socialinių tinklų veikla turėtų būti reglamentuojama, tačiau kol kas neaišku, kaip tai būtų įgyvendinta. M. Zuckerbergas Atstovų Rūmuose trečiadienį sakė: „Interneto svarba viso pasaulio žmonių gyvenimuose auga, ir man atrodo, jog yra neišvengiama, kad prireiks kažkokio reglamentavimo.“ Vis dėlto jis perspėjo, kad JAV įstatymų leidėjai turėtų būti atsargūs teikdami pasiūlymus šiuo klausimu. M. Zuckerbergas atkreipė dėmesį, jog didesnės kompanijos, tokios kaip „Facebook“, turi daugiau išteklių paklusti naujiems reikalavimams negu smulkūs startuoliai. Susiję straipsniai: IT ekspertas: kartą paviešinus savo duomenis kelio atgal nėra Zuckerbergas: „Facebook“ dalyvauja „ginklavimosi varžybose“ su Rusija „Tačiau manau, kad turite būti atsargūs nustatydami tokį reglamentavimą. Daugybę kartų reglamentavimai nustatydavo taisykles, kurioms lengvai gali paklusti didesnė kompanija, turinti tokius išteklius kaip mūsų, bet tai (padaryti) gali būti daug sunkiau mažesniam startuoliui“, – teigė M. Zuckerbergas. Antradienį jis beveik penkias valandas atsakinėjo į klausimus Senate. Per vakarykštę apklausą M. Zuckerbergas keletą kartų atsiprašė už „Facebook“ klaidas ir atskleidė, jog jo kompanija „dirba“ su specialiuoju prokuroru Robertu Muelleriu (Robertu Miuleriu), vadovaujančiu federaliniam tyrimui dėl Maskvos kišimosi į rinkimus. Jis taip pat sakė, jog „Facebook“ deda daug pastangų, kad pakeistų savo operacijas po to, kai Didžiosios Britanijos duomenų analizės įmonė „Cambridge Analytica“, dirbusi Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) 2016 metų rinkimų kampanijai, perėmė iki 87 mln. „Facebook“ vartotojų privačius duomenis.

