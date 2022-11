Žiniasklaida: skelbiama apie nutekintus pusės milijardo „Whatsapp“ naudotojų duomenis

Kaip praneša techradar.com, juodojoje programišių rinkoje yra parduodama atnaujinta 2022 metų duomenų bazė su 487 mln. mobiliųjų telefonų numerių, naudojamų „WhatsApp“ programėlėje. Teigiama, kad vartotojai yra iš 84 pasaulio šalių.

Iš viso skaičiuojama apie 2 mlrd. „Whatsapp“ programėlės vartotojų.

Teigiama, kad daugiau nei 32 mln. nutekintų vartotojų duomenų yra iš JAV, 11 mln. iš Jungtinės Karalystės, taip pat Egipto, Italijos, Prancūzijos ir kt.

Kol kas apie „WhatsApp“ vartotojų duomenų nutekinimą „Meta“ nepranešė, paties fakto nepatvirtino ir savo vartotojų neįspėjo.

Pirmieji apie galima duomenų nutekinimą pranešė portalas „Cybernews“. Remiantis „Cybernews“ duomenimis, nutekinta daugiau nei 220 tūkst. „WhatsApp“ vartotojų duomenų iš Lietuvos.

Nutekinti telefono numeriai gali būti naudojami įvairiais sukčiavimo tikslais.

Programėlė „WhatsApp“ priklauso kompanijai „Meta“, kuriai taip pat priklauso ir socialiniai tinklai „Facebook“, „Instagram“ ir kt. Apie tai, jog „WhatsApp“ vartotojai turėtų skubiai imtis kibernetinio saugumo priemonių ar kitų su suaugumu susijusių veiksmų nei „Meta“, nei „WhatsApp“ nepranešė, o naujausiuose „WhatsApp“ tviterio paskyros įrašuose tėra tik programėlės naujinių informacija. Paskutinis įrašas čia įkeltas lapkričio 25 dieną.

Privacy to the front 🙋🔒

Changing your online presence and last seen settings just got one tap closer.

— WhatsApp (@WhatsApp) November 25, 2022