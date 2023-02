Žemės orbitoje – pavojingas incidentas: į šipulius subyrėjo slaptas Rusijos palydovas, praneša JAV kosmoso pajėgos

Palydovas, kodiniu pavadinimu KOSMOS 2499, subyrėjo šių metų sausio 3-ąją, praneša JAV kosmoso pajėgų padalinys (18th Space Defense Squadron), atsakingas už žmogaus sukurtų objektų stebėjimą Žemės orbitoje, praneša space.com.

#18SDS has confirmed the breakup of COSMOS 2499 (#39765, 2014-028E) - occurred Jan 4, 2023 at appx 0357 UTC. Tracking 85 associated pieces at est 1169 km altitude - analysis ongoing. #spacedebris #space @SpaceTrackOrg @US_SpaceCom @ussfspoc