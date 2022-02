Žemę pasiekė iš galaktikos pakraščio atskrieję bauginantys radio signalai: astrofizikai tokio reiškinio dar nebuvo regėję

Kosminis objektas, kurį mokslininkai atrado 2018 kovą, stiprius radio bangų pliūpsnius išskirdavo tris kartus per valandą. Pulsacijos periodo metu, kuomet radiobangos pakrypdavo Žemės link, objektas tapdavo ryškiausiu iš Žemės stebimu kosminių radio bangų šaltiniu – tai buvo tarsi dangaus švyturys, praneša CNN.

Objekto, kurio kodinis pavadinimas (GLEAM-X) J162759.5-523504.3, ciklas yra 1091 sekundė, arba apie 18,2 minutės. Radiosignalo trukmė – 30-60 sekundžių. Iš viso astronomai užfiksavo 71 radiobangų pliūpsnį, kol dangaus tyrinėjimai plataus lauko radioteleskopais buvo atliekami 2018 sausio-kovo mėnesiais, rašo mokslo naujienų portalas iflscience.com.

Paukščių Tako galaktikoje mokslininkai aptiko neįprastai pulsuojantį ir radiobangas skleidžiantį objektą.Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) and the GLEAM Team. © NASA

Astronomai mano, kad itin stiprius, tačiau ilgo pulsacijos periodo radiosignalus skleidžiantis objektas gali būti sprogusios žvaigždės liekana, didelio tankio neutroninė žvaigždė – pulsaras, negyva žvaigždė – baltoji nykštukė, turinti itin stiprų magnetinį lauką arba tai gali būti kažkas visiškai nežinomo mokslui.

Atradimas ir tyrimo rezultatai publikuoti moksliniame žurnale „Nature“.

„Stebėjimų metu per kelias valandas objektas tai atsirasdavo, tai išnykdavo. Astronomams tai buvo absoliučiai netikėta ir net gi savotiškai baugu, todėl kad iki šiol nebuvo žinoma nieko panašaus, kas danguje taip elgtųsi. Be to, objektas yra pakankamai arti mūsų – jis nutolęs maždaug 4000 šviesmečių, tai yra kaimynystėje, mūsų galaktikoje“, – pranešime teigė tyrimo vadovė Natasha Hurley-Walker, astrofizikė iš Curtin universiteto tarptautinio radio astronomijos tyrimų centro Australijoje.

Šį radiosignalą Murchison'o plataus lauko radioteleskopų sistema Vakarų Australijoje užfiksavo Curtin'o universiteto doktorantė Tyurone O'Doherty.

„Tai labai jaudinantis atradimas – radiobangų šaltinis, kurį aptikau tapo tokiu unikaliu objektu. Itin plataus lauko ir ypatingo jautrumo Murchison'o radioteleskopas yra tobulas įrankis tyrinėjant visą dangų ir ieškant jame netikėtumų“, – teigė T. O'Doherty.

Šis naujas, neįtikėtinai ryškus objektas radiobangų srautą paskleidžia kas 18 minučių, o vienas jo pliūpsnis trunka apie minutę. Mokslininkai teigia, kad jų stebimas objektas pagal savo požymius galėtų būtų priskirtas prie ultra ilgą periodą turinčio magnetaro – itin stiprų magnetinį lauką turinčios neutroninės žvaigždės kategorijos. Tačiau įprastai magentarų radiosignalo pliūpsnis trunka apie sekundę, o naujas atrastas objektas – apie minutę.

„Tai gali būti ir lėtai besisukanti neutroninė žvaigždė, kurios teorinis egzistavimas anksčiau buvo numanytas. Tačiau niekas nesitikėjo taip tiesiogiai užfiksuoti spėjamą magnetarą, todėl kad mes nesitikėjome, kad jis bus toks ryškus. Be to, objektas kažkokiu būdu savo magnetinę energiją paverčia į radio bangas efektyviau nei kada nors esame stebėję“, – stebėjosi Natasha Hurley-Walker.

Mokslininkai tęs pradėtus tyrimus ir stebės, ar objektas vėl skleidžia radiobangas bei ieškos panašių dangaus kūnų.

Murchison'o plataus lauko radioteleskopas. Natasha Hurley-Walker nuotr.

„Platesni tyrimai padės išsiaiškinti, ar tai buvo tik unikalus reiškinys ar tai yra visiškai nauja kosminių kūnų rūšis, kurių iki šiol nebuvome aptikę“, – pridūrė N. Hurley-Walker.

Šaltinis: https://www.nature.com/articles/s41586-021-04272-x