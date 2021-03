Judith Davidson, Kanados mokslininkė ir gydytoja, teigia, kad dėl turimų metodų trūkumų ir dvejonių dėl etikos mums trūksta tyrimų, kurie paaiškintų, kaip seksas veikia miegą.

Davidson teigia, kad nemažai jos pacientų teigia, jog seksas – tiek poroje, tiek po vieną – jiems padeda užmigti ir sumažina prabudimų skaičių per naktį. Be to, tokį patarimą sufleruoja ir tai, ką žinome apie seksą ir miegą.

Orgazmo metu išsiskiria oksitocinas bei prolaktinas, sumažėja stresas ir nerimas, nes nukrenta hidrokortizono lygis. Kitaip tariant, žmogus atsipalaiduoja. Turimi duomenys bei žmonių patirtis leidžia spėti, kad seksas padeda užmigti. Tai kodėl gydytojai to nerekomenduoja?

Nes trūksta tyrimų. Tik tiek. 1985 metais publikuotas tyrimas parodė, kad masturbacija neturi įtakos miegui, tačiau tas tyrimas turėjo labai ribotus eksperimentus tik su 10 dalyvių. Be to, naudoti metodai tikrai blaškė miegus – analiniai termometrai buvo pašalinti prieš pat pasiūlant žmonėms pabandyti užmigti.

Davidson teigimu, tokie tyrimai yra labai sudėtingi dėl metodologijos ir etikos. Ar mokslininkai gali būti kambaryje, kai dalyviai užsiima seksu? Ar jų buvimas nepakenks bandymų rezultatams? Reikia imti kraujo mėginius – kaip tai padaryti, neblaškant žmonių nuotaikos? Be to, mokslininkai patys nenori leistis į tokius tyrimus, nes juos po to gali lydėti pasikeitusi reputacija („Čia tas mokslininkas, kuris stebi besimylinčius ir miegančius žmones“), ypač jei eksperimentai nebus sėkmingi.

Visgi, 2019 metais 778 žmonių apklausa parodė, kad tiek vyrai, tiek moterys mano, kad po sekso užmiega greičiau ir išsimiega geriau. Tai – tik apklausa ir jokie išmatuojami duomenys nebuvo surinkti. O jų reikėtų, kad būtų galima išsiaiškinti ne tik ar seksas padeda, bet ir šio reiškinio mechanizmą.

Galbūt laikai keičiasi ir etiniai barjerai bus įveikti. Be to, galima pasitelkti ir neinvazinę tyrimų metodiką – teoriškai, tyrimo dalyviai galėtų dalyvauti eksperimente net būdami savo namuose. Bet kol kas gydytojai negali rekomenduoti nemokamo, nekenksmingo ir malonaus būdo pagerinti savo miegą. Kita vertus, jūsų eksperimentai už uždarų durų vis tiek yra vertingi, net jei apie juos nerašo moksliniai žurnalai – bent jau jūs galite pabandyti išsimiegoti geriau.

Plačiau su tyrimu galite susipažinti ČIA.