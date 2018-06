XVIII amžiaus retas kinų butelis parduotas už įspūdingą sumą

Mėlynos, baltos ir seladono (pilkšvai žalsvos) spalvų butelį nusipirko prancūzė, pasiūliusi didesnę kainą nei 17 aukciono dalyvių kinų. Šis „istorinis ir legendinis“ varžymasis, anot organizatorių, truko maždaug 10 minučių. Su visais mokesčiais butelis pirkėjai atsieis daugiau kaip 5 mln. eurų – dešimteriopai daugiau nei pradinė 500 tūkst. eurų kaina. Qianlongas, vienas ilgiausiai valdžiusių Kinijos imperatorių, viešpatavo didžiąją XVIII amžiaus dalį ir buvo uolus meno kolekcininkas. Ant skritulio formos butelio stilizuotų lotoso žiedlapių pavaizduoti aštuoni budizmo simboliai, uždėtas imperatoriaus antspaudas. Butelis atsitiktinai buvo surastas balandžio mėnesį, vienoje Prancūzijos pilyje vertinant senienas. Kam iš pradžių priklausė šis butelis, neskelbiama. Susiję straipsniai: Paryžiuje už 2 mln. eurų praduotas itin retas dinozauro skeletas Kanados ežere – gražus, bet labai pavojingas gamtos reiškinys Aukcioną laimėjusi pirkėja, kainas siūliusi telefonu per Artinji pilyje Monbazone vykusį varžymąsi, ketina laikyti butelį savo bute Paryžiuje, bet ateityje jis galėtų būti paskolintas kokiam nors muziejui. Kaip sakė aukciono darbuotojas Philippe'as Rouillacas, butelį į Prancūziją iš Kinijos tikriausiai atvežė koks nors prancūzų karinio laivyno karininkas. Tolimųjų Rytų meno specialistė Alice Jossaume sakė, kad minimas butelis yra vienas iš dviejų tokių išlikusių imperatoriaus Qianlongo butelių. Antrasis 2016 metais „Sotheby's“ aukcione Honkonge buvo nupirktas už 1,8 mln. eurų.

